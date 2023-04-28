Сана Тимма тайно вышла замуж

"Увлечение громкое, а любовь тихая. Оши 26.04.2023", - написала Сана под опубликованном видео, раскрывая, что

вышла замуж за футболиста Марциса Ошса и взяла его фамилию.

Слухи об отношениях Саны и Марциса появились еще в прошлом году, но оба подтвердили их только этой весной, когда вместе посетили премьеру документального фильма "Борьба за мечту 22".

Напомним, Сана была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. У них есть общий сын. Их брак, просуществовавший менее трех лет, распался в 2019 году. После этого спутником Саны стал хоккеист Каспарс Саулиетис, но отношения не сложились.

В свою очередь, Янис Тимма уже почти три года счастлив в браке с украинской певицей Анной Седоковой.