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Сана Тимма тайно вышла замуж

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Инфлюенсер, бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана, судя по опубликованным кадрам в соцсетях, во второй раз вышла замуж.

"Увлечение громкое, а любовь тихая. Оши 26.04.2023", - написала Сана под опубликованном видео, раскрывая, что

вышла замуж за футболиста Марциса Ошса и взяла его фамилию.

Слухи об отношениях Саны и Марциса появились еще в прошлом году, но оба подтвердили их только этой весной, когда вместе посетили премьеру документального фильма "Борьба за мечту 22".

Напомним, Сана была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. У них есть общий сын. Их брак, просуществовавший менее трех лет, распался в 2019 году. После этого спутником Саны стал хоккеист Каспарс Саулиетис, но отношения не сложились.

В свою очередь, Янис Тимма уже почти три года счастлив в браке с украинской певицей Анной Седоковой. 

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