"Мы жили реальной жизнью": Яна Брук о правдивости шоу Mīla kemperī

На вопрос, были ли отношения настоящими или это было просто шоу, Яна Брук ответила: "Отношения и все эмоции, которые вы видели были настоящими. Не только в наших отношениях. Мы жили настоящей жизнью. Вы смотрите на это, как на шоу, а мы были вместе 24/7. Мы люди. Это человеческий фактор - все, что мы там делали, было настоящим. Все эмоции, боль, слезы, ссоры, любовь тоже были настоящими".

Другой фолловер спросил, жалеет ли Яна об участии в шоу, на что она ответила: "Нет, я никогда ни о чем не жалею - обо всем, что сделала, хотела сделать или сказать. Я не тот человек, который думает о прошлом и о том, что уже произошло. Это уже произошло раньше. Я не трачу свою энергию на этот процесс".

Однако на главный вопрос, вместе ли пара до сих пор, она отвечает уклончиво – ни да, ни нет.

Была ли свадьба не известно, но в последние дни Яна делалась кадрами из свадебного салона, где выбирала свадебное платье.

Фото: yanaabruk/ Instagram

Напомним, Яна Брук и Давид Круминьш стали победителями шоу. Пара отправилась в Лас-Вегас, чтобы пожениться. На этой неделе по телевидению можно будет посмотреть эпизод из Лас-Вегаса. Останутся ли они вместе? Состоится ли свадьба?