"Мы жили реальной жизнью": Яна Брук о правдивости шоу Mīla kemperī

На прошлой неделе определились победители шоу Mīla kemperī. Ими стали инфлюенсер Яна Брук и бывший военный Давид Круминьш. Яна ответила в соцсетях о том, что происходило в шоу.
На вопрос, были ли отношения настоящими или это было просто шоу, Яна Брук ответила: "Отношения и все эмоции, которые вы видели были настоящими. Не только в наших отношениях. Мы жили настоящей жизнью. Вы смотрите на это, как на шоу, а мы были вместе 24/7. Мы люди. Это человеческий фактор - все, что мы там делали, было настоящим. Все эмоции, боль, слезы, ссоры, любовь тоже были настоящими".
Другой фолловер спросил, жалеет ли Яна об участии в шоу, на что она ответила: "Нет, я никогда ни о чем не жалею - обо всем, что сделала, хотела сделать или сказать. Я не тот человек, который думает о прошлом и о том, что уже произошло. Это уже произошло раньше. Я не трачу свою энергию на этот процесс".
Однако на главный вопрос, вместе ли пара до сих пор, она отвечает уклончиво – ни да, ни нет.
Была ли свадьба не известно, но в последние дни Яна делалась кадрами из свадебного салона, где выбирала свадебное платье.
Напомним, Яна Брук и Давид Круминьш стали победителями шоу. Пара отправилась в Лас-Вегас, чтобы пожениться. На этой неделе по телевидению можно будет посмотреть эпизод из Лас-Вегаса. Останутся ли они вместе? Состоится ли свадьба?
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