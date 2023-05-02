Убийство в Екабпилсе: одному из прокуроров, ведущему дело Русиньша, была предоставлена защита

Передача Латвийского телевидения de facto сообщила в воскресенье, что апрельское нападение со смертельным исходом было не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что такое также произошло 18 февраля 2022 года в торговом центре Sēlija. Там Русиш напал на женщину с холодным оружием, оставив раны от порезов на ее лице и руках. За это Русина оштрафовали на 500 евро.

Аналогичные проблемы возникли и с другой бывшей сожительницей Русиньша, которую он после развода также начал терроризировать. Эта женщина также подчеркнула, что не получила ожидаемой помощи от правоохранителей - она рассказала, что писала заявления в полицию, письма президенту и правоохранителю, но это не помогло. Сейчас женщина старается не раскрывать своего местонахождения.

Глава Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы "убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально". Рукс призвал шире взглянуть на это дело, т.е. указал на необходимость внести поправки в законы, которые предусматривали бы более строгую ответственность за случаи, когда лицо не выполняет определенные судом обязанности.

В связи с недостаточными мерами по розыску Леона Русиньша до того, как он убил свою бывшую жену, должности лишится начальник Восточно-Земгальского участка полиции (бывшего Екабпилсского участка) Роланд Берзиньш, подтвердили LЕТА в Госполиции.

Полиции пока не удалось задержать Русиньша, в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.