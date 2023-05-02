Убийство в Екабпилсе: одному из прокуроров, ведущему дело Русиньша, была предоставлена защита

Агентство LETA выяснило, что одному из прокуроров, занимающимся делом Леона Русиньша, в свое время была предоставлена временная защита из-за опасений возможного насилия.
Несколько лет назад суд постановил, что одному из прокуроров, осуществляющих надзор за уголовным производством Русиньша, должна быть предоставлена временная защита от угрозы насилия со стороны подсудимого.
Гражданский процессуальный закон гласит, что если лицо подвергается какому-либо физическому, сексуальному, психологическому или экономическому насилию, которое имеет место между бывшими или нынешними супругами или другими связанными лицами, суд по мотивированному заявлению лица или заявлению, поданному через полицию, может принять решение о временной защите от насилия.
Закон предусматривает несколько средств временной защиты - требование у подсудимого покинуть дом, в котором постоянно проживает заявитель, запрет каким-либо образом контактировать с заявителем или запрет находиться в определенных местах.
LETA известно, что в 2017 году суд постановил необходимость временной защиты для прокурора. Это подтвердила и пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.
По ее словам, после проверки в ноябре 2017 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в совершенном правонарушении не был обнаружен состав преступления.
В делах Русиньша было несколько надзирающих прокуроров. Эйдука заверила, что в настоящее время проводится масштабная и скрупулезная проверка прокуратуры в связи с действиями надзирающих прокуроров. В случае конкретного прокурора материалы ранее проведенной проверки будут оцениваться в связи с материалами этой проверки.
На прошлой неделе в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? выступила адвокат убитой Анна Норе, которая выразила мнение, что полиция, а также прокуратура не видели в действиях Русиньша всей картины происходящего, хотя заявления от потерпевшей поступали часто и интенсивно. Норе рассказала, что они с убитой решили обратиться к генеральному прокурору Юрису Стукансу, надеясь, что он, как высшее должностное лицо прокуратуры, увидит опасную ситуацию, в которой оказалась женщина.
Норе, как адвокат потерпевшей, обратилась к прокурору, заявив, что женщина находится в трагической ситуации и испытывает животный страх перед преследователем. "Я говорила с прокурором, рассказывала ему, насколько серьезно это дело, а он ответил - такие любовники, они только угрожают и ничего не делают", - сказала Норе.
Из деклараций официальных лиц следует, что упомянутый агентством LETA прокурор является опытным сотрудником правоохранительных органов. Декларация за 2000 год показывает, что в то время он был инспектором в Государственной полиции, в последующие годы - инспектором криминальной полиции, а в 2008 году начал работать в прокуратуре.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском районе на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина так и не была защищена. На тот момент в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - неисполнение постановления о защите от насилия.
Передача Латвийского телевидения de facto сообщила в воскресенье, что апрельское нападение со смертельным исходом было не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что такое также произошло 18 февраля 2022 года в торговом центре Sēlija. Там Русиш напал на женщину с холодным оружием, оставив раны от порезов на ее лице и руках. За это Русина оштрафовали на 500 евро.
Аналогичные проблемы возникли и с другой бывшей сожительницей Русиньша, которую он после развода также начал терроризировать. Эта женщина также подчеркнула, что не получила ожидаемой помощи от правоохранителей - она рассказала, что писала заявления в полицию, письма президенту и правоохранителю, но это не помогло. Сейчас женщина старается не раскрывать своего местонахождения.
Глава Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы "убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально". Рукс призвал шире взглянуть на это дело, т.е. указал на необходимость внести поправки в законы, которые предусматривали бы более строгую ответственность за случаи, когда лицо не выполняет определенные судом обязанности.
В связи с недостаточными мерами по розыску Леона Русиньша до того, как он убил свою бывшую жену, должности лишится начальник Восточно-Земгальского участка полиции (бывшего Екабпилсского участка) Роланд Берзиньш, подтвердили LЕТА в Госполиции.
Полиции пока не удалось задержать Русиньша, в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.
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