Фото ⟩ "Здесь бьется сердце моторов": двери открывает "Инженерный арсенал" в Даугавпилсе

Пока что поддерживает только Даугавпилсская дума

"Инженерный арсенал" сейчас "живет" только на муниципальное финансирование, которое составляет примерно 300 000 евро, однако с 5 мая доход будут приносить и посетители выставки - в виде платы за вход.

Так как центр в будущем хочет расширяться и обновлять и другие части исторического "Инженерного арсенала", планируются проекты для получения дополнительного финансирования.

В данный момент уникальные автомобили и другая индустриальная техника размещена в помещениях бывшего склада "Инженерного арсенала". "Соответственно, половина из них находится в таком состоянии, что необходимы работы по восстановлению", - отметил руководитель "Инженерного арсенала".

Как выяснил TVNET, первые эскизы проекта были созданы в 2016-м году. С начала проекта до момента, когда "Инженерный арсенал" с праздничной программой "Здесь бьется сердце моторов" в пятницу, 5 мая, откроет экспозицию для посетителей, прошло семь лет. Сам руководитель называет это грандиозным проектом, который "наконец начал дышать и жить как с жителями Даугавпилса, так и со всеми заинтересованными".