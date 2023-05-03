Фото ⟩ "Здесь бьется сердце моторов": двери открывает "Инженерный арсенал" в Даугавпилсе

Несмотря на то, что он был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году, двери "Инженерный арсенал" в Даугавпилсе откроет только в эту пятницу, 5 марта. Портал TVNET узнал, что скрывает на данный момент самая крупная экспозиция ретро-техники в Латгале.
Загляни в "Инженерный арсенал"!
В помещениях "Инженерного арсенала" можно будет осмотреть более 30 ретро-автомобилей, по меньшей мере 75 мотоциклов и мопедов, а также 350 маленьких авто мото моделей. Новейший экспонат выставки - Jaguar 1994 года выпуска, а самый старый - аж из межвоенного периода - автомобиль Chrysler DeSoto 1931 года.
Ретро-технику добровольно на определенное время жертвовали люди со всей Латвии. Почти вся из них на ходу, за исключением, например, вышеупомянутого Chrysler.
Экспозиция находится в историческом здании, где когда-то размещалась инженерная техника. Это одно из самых длинных исторических зданий в Латгале.
Сдано в эксплуатацию еще до вторжения России - двери открывает только сейчас
Здание было сдано в эксплуатацию 18 февраля 2022 года. Руководитель "Инженерного арсенала" Райтис Кикустс "держание дверей закрытыми" объясняет задержками с проектом строительства здания, а также с тем, что было решено открываться вместе с открытием туристического сезона.
Между завершением строительства и открытием арсенала, как пояснил TVNET Кикустс, был пополнен и спектр экспонатов, а также более детально была разработана деятельность центра.
Пока что поддерживает только Даугавпилсская дума
"Инженерный арсенал" сейчас "живет" только на муниципальное финансирование, которое составляет примерно 300 000 евро, однако с 5 мая доход будут приносить и посетители выставки - в виде платы за вход.
Так как центр в будущем хочет расширяться и обновлять и другие части исторического "Инженерного арсенала", планируются проекты для получения дополнительного финансирования.
В данный момент уникальные автомобили и другая индустриальная техника размещена в помещениях бывшего склада "Инженерного арсенала". "Соответственно, половина из них находится в таком состоянии, что необходимы работы по восстановлению", - отметил руководитель "Инженерного арсенала".
Как выяснил TVNET, первые эскизы проекта были созданы в 2016-м году. С начала проекта до момента, когда "Инженерный арсенал" с праздничной программой "Здесь бьется сердце моторов" в пятницу, 5 мая, откроет экспозицию для посетителей, прошло семь лет. Сам руководитель называет это грандиозным проектом, который "наконец начал дышать и жить как с жителями Даугавпилса, так и со всеми заинтересованными".
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