"Оскар" изменил правила в отношении соцсетей после скандалов вокруг премии

Согласно новым правилам членам академии теперь запрещено использовать социальные сети для "поощрения или отговаривания других членов голосовать за какой-либо фильм, выступление или достижение". Они также больше не смогут анонимно сообщать средствам массовой информации о своем выборе, поскольку новые правила гласят: "Вы не имеете права обсуждать свои предпочтения при голосовании и предпочтения других членов на публичном форуме. Это включает в себя сравнение или ранжирование кинофильмов, выступлений или достижений в связи с голосованием. Это также включает в себя анонимное общение с прессой".

Кроме того, введен запрет для членов академии на проведение частных мероприятий, собраний, показов, если они не имеют прямого отношения к фильму: "Академия пересмотрела эти правила продвижения 96-й премии "Оскар", чтобы внести ясность, справедливость и прозрачность в то, как кинокомпании и частные лица, непосредственно связанные с кинофильмами-номинантами, могут продвигать такие фильмы", - говорится в заявлении академии.

Частным лицам и компаниям запрещено финансировать, организовывать или одобрять мероприятия, в которых участвуют члены академии.

Изменения в правила были внесены после ряда инцидентов.