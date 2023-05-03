"Думал, что все знают": Кашерс о каминг-ауте 5 лет назад

Я поставил бабушек перед фактом до того, как открыто признал правду о себе в публичной среде. Я поехал навестить своих друзей в Кулдигу и почувствовал, что настал момент, когда я должен рассказать своим бабушкам.

Я позвонила одной, сказал, что у меня есть друг, что его зовут так-то... и все было в порядке! То же и с другой! Не мог поверить, что это действительно реальность? Ну да!

Я построил в уме гигантское сооружение, что меня не примут, что меня отвергнут. Но в тот момент, когда я звонил, я был готов к обеим версиям - что примут, а могут и не принять.

Мне было нечего терять. Мы поговорили, посмеялись, и все в порядке.

Я уже сообщил своим родителям примерно за четыре года до этого. Я написал маме и сообщил ей об этом факте в день смерти певицы Эми Уайнхаус (23 июля 2011 г. - Прим. ред.).

А папа где-то примерно в то же время случайно заметил мою переписку с парнем в Facebook, потому что я не "вышел из аккаунта". Папа ничего не сказал. Он уже знал, я думаю, все знали. Они просто ждали, когда я наберусь смелости и силы и почувствую себя готовым сказать правду.

В этом году исполнилось три года, как Кашерс женился на своем патнере Янисе Минине.

Больше читайте в новом номере Kas Jauns?

Ранее в интервью RUS TVNET Кашерс заявил, что он - парень из деревни, но медиа называют его мультихудожником: он и дизайнер одежды и интерьеров, и исполнитель, и шоумен.

"Мне кажется, что себя я искал всю жизнь и до сих пор не нашел", - говорит Кашерс.

Но в этом поиске за 34 года он нашел силы на каминг-аут, любовь всей своей жизни, а также поддержку и принятие родных людей и незнакомцев, которые оценили его открытость и таланты.