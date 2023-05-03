"Думал, что все знают": Кашерс о каминг-ауте 5 лет назад

В 2018 году стилист и мультихудожник Кашерс, или Каспарс Блумс-Блуманис, публично заявил, что он гомосексуал. В беседе с изданием Kas Jauns? он рассказал, как на это решился.
- Настал момент, когда ты решил сказать это вслух. Почему?
- Я не хотел никаких дальнейших разговоров от других людей, а чтобы эта информация о моей сексуальности исходила от меня.
- Ты чувствуешь разницу между этими последними восемью и, например, восемью годами ранее? Каково жить в молчании и теперь - в каком-то смысле в свободе и открытости?
- Я чувствую себя свободным, я чувствую, что я там, где я должен быть.
Мне очень хорошо сейчас так жить, потому что не надо ничего играть.
Такое ощущение, что я похудел на много килограммов, стал легким как пух. Я живу, радуюсь жизни и стараюсь быть лучшей версией себя.
Единственной трудностью во всем этом было беспокойство, как сказать моим бабушкам, очень родным и дорогим мне людям. Учитывая, что они люди другого поколения, я ожидал, что меня могут неправильно понять и не принять, и очень боялся их реакции. Но теперь я могу говорить об этом, у меня нет запретов или чувства стыда.
Я поставил бабушек перед фактом до того, как открыто признал правду о себе в публичной среде. Я поехал навестить своих друзей в Кулдигу и почувствовал, что настал момент, когда я должен рассказать своим бабушкам.
Я позвонила одной, сказал, что у меня есть друг, что его зовут так-то... и все было в порядке! То же и с другой! Не мог поверить, что это действительно реальность? Ну да!
Я построил в уме гигантское сооружение, что меня не примут, что меня отвергнут. Но в тот момент, когда я звонил, я был готов к обеим версиям - что примут, а могут и не принять.
Мне было нечего терять. Мы поговорили, посмеялись, и все в порядке.
Я уже сообщил своим родителям примерно за четыре года до этого. Я написал маме и сообщил ей об этом факте в день смерти певицы Эми Уайнхаус (23 июля 2011 г. - Прим. ред.).
А папа где-то примерно в то же время случайно заметил мою переписку с парнем в Facebook, потому что я не "вышел из аккаунта". Папа ничего не сказал. Он уже знал, я думаю, все знали. Они просто ждали, когда я наберусь смелости и силы и почувствую себя готовым сказать правду.
В этом году исполнилось три года, как Кашерс женился на своем патнере Янисе Минине.
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Ранее в интервью RUS TVNET Кашерс заявил, что он - парень из деревни, но медиа называют его мультихудожником: он и дизайнер одежды и интерьеров, и исполнитель, и шоумен.
"Мне кажется, что себя я искал всю жизнь и до сих пор не нашел", - говорит Кашерс.
Но в этом поиске за 34 года он нашел силы на каминг-аут, любовь всей своей жизни, а также поддержку и принятие родных людей и незнакомцев, которые оценили его открытость и таланты.
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