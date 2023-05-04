Губит людей не пиво: цена воды на пароме Tallink поставила таллиннку в неловкое положение

"Уважаемая редакция, я возмущена!" - начала свое письмо Мария (имя изменено, настоящее известно редакции). По словам женщины, она с семьей недавно вернулась из мини-отпуска, они ездили в Швецию на пароме Tallink . "Это наша первая такая поездка, поэтому для нас всё в новинку. Впечатления от штиля на море и прекрасной солнечной погоды Стокгольма испортила - вода . Да, да. Мы не подрасчитали с семьей наш запас воды и она закончилась довольно быстро, поэтому мы вынуждены были покупать на борту за бешеные деньги", - озадаченно посетовала Мария.

"Цены в магазине дьюти-фри на пароме Tallink меня шокировали. Я купила полуторалитровую бутылку воды, которую обычно покупаю в магазине за 30 евроцентов, за 2,90 евро! Стоимость в десять раз больше, чем в магазине. На мой взгляд это уже чересчур. Выходит, что наценка на воду составила почти 1000%", - высказала недовольство женщина .

"Я не понимаю, почему жизненно важные вещи на пароме стоят настолько дорого. Конечно, я догадывалась, что цены на паромах могут быть выше, но я считаю, что такая разница в цене несправедлива. Да, в аэропортах вода тоже стоит дорого, но там есть альтернатива - ты можешь взять пустую бутылку и налить себе воду бесплатно из питьевого фонтанчика. Когда люди едут в путешествие, они должны иметь возможность купить жизненно необходимые вещи по разумной цене, а не быть обманутыми на деньги", - заключила Мария.