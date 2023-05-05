Видео ⟩ Птенец "приостановил" трансляцию из орлиного гнезда в Дурбе весьма своеобразным способом

Старший птенец орлана-белохвоста справил естественную нужду прямо в объектив, испортив таким образом трансляцию Латвийского фонда природы.

Напомним, в этом сезоне в орлином гнезде было отложено три яйца.

Первое яйцо было отложено к вечеру 8 марта, второе - после полудня 11 марта, а время появления третьего яйца неизвестно. Этой весной яйца находятся глубоко в гнезде, поэтому их трудно сосчитать, но когда Милда, самка орлана, перевернула яйца, стало видно, что их три.

Этой весной обе птицы по очереди высиживают яйца. Самец Волдис также регулярно доставляет пищу: например, рыбу или даже куриную голову, вероятно, откушенную лисой и найденную орланом в близлежащем районе. Обе птицы также добавляют в гнездо еловые ветки и сухие пучки сена, чтобы утеплить свой дом.

По сравнению с прошлым годом, в этом году Милда высидела первой яйцо на неделю раньше. В этом году первое в сезоне спаривание хозяев гнезда было зафиксировано в видеотрансляции 17 января.