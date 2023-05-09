"Война - это страшно": военный археолог о своем деле

Раймонд Стиканс Фото: скриншот

Раймонд Стиканс изучает войну, практически не отходя от дома. Он живет в поселке Медуми: здесь в Первую мировую проходила линия фронта и почти три года шли тяжелые позиционные бои, рассказывает программа.

Одна из первых находок Раймонда Фото: скриншот

"Одной из моих самых первых находок была вот такая птичка на немецкий шлем. Шлем военный, но в ходе войны уже в 15-м году немецкое командование поняло, что такие шлемы - они бесполезны. Вот эти птички - они отсвечивали, и вся эта вот амуниция, латунь блестела на солнце, и это была отличная мишень для противника", - рассказывает Раймонд. Они нашли и другой - "обновленный" шлем. Младший брат Юрис делал реконструкцию этого шлема.

Сам Раймонд себя археологом не считает, а называет себя, скорее, "поисковиком". Краеведением он увлекся еще в детстве благодаря отцу - учителю истории Янису Стикансу. Теперь "поисками войны" он занимается вместе с братом. А свою коллекцию артефактов они превратили в небольшой музей.

Домашний музей братьев Фото: скриншот