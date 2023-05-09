"Война - это страшно": военный археолог о своем деле

Раймонд Стиканс - военный археолог. В отличие от историков, которые работают с документами и мемуарами, археологи копаются в земле, ищут реальные артефакты ушедших времен. Ну а военные археологи исследуют прежде всего места боев и сражений.
Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с Раймондом и его братом Юрисом и узнала все об их деле.
Раймонд Стиканс изучает войну, практически не отходя от дома. Он живет в поселке Медуми: здесь в Первую мировую проходила линия фронта и почти три года шли тяжелые позиционные бои, рассказывает программа.
"Одной из моих самых первых находок была вот такая птичка на немецкий шлем. Шлем военный, но в ходе войны уже в 15-м году немецкое командование поняло, что такие шлемы - они бесполезны. Вот эти птички - они отсвечивали, и вся эта вот амуниция, латунь блестела на солнце, и это была отличная мишень для противника", - рассказывает Раймонд. Они нашли и другой - "обновленный" шлем. Младший брат Юрис делал реконструкцию этого шлема.
Сам Раймонд себя археологом не считает, а называет себя, скорее, "поисковиком". Краеведением он увлекся еще в детстве благодаря отцу - учителю истории Янису Стикансу. Теперь "поисками войны" он занимается вместе с братом. А свою коллекцию артефактов они превратили в небольшой музей.
"Находок становилось все больше и больше, ну и появилась идея сделать отдельное здание - помещение, где можно будет все более систематично и красиво расположить и показать. Вначале мы думали - ну это для себя, для родственников, для друзей. Но со временем это переросло вот в такой мини-музей. Вот строится второй… Может быть, со временем придется еще один достраивать. Ну - как пойдут дела…" - рассказывает Стиканс.
Кроме того, в Медуми открылся музей Первой мировой войны, созданный думой. Братья приложили руку и к этому месту: "Оказывали помощь… выезжали - что-то им подсказывали, показывали, пополнили какими-то экспонатами их музей… из своей коллекции, скажем так, поделились".
Военный археолог также участвовал в поисках погибших солдат, об этом он рассказывает: "Мы находили солдат и без ног или только какие-то там части тела, фаланги пальцев. Благодаря этим вещам я больше начинаю понимать войну. Как воевали, как жили эти люди, эти солдаты. Их быт…
В Медумской волости, в этих окрестностях, немцев погибло около 3 тыс. человек. А в российской армии были больше потери - около 30 тысяч человек.
Ну, скажем так, война - это страшно…" - заключает Стиканс.