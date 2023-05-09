"Памятник в парке Победы надо было снести раньше": актер Максим Бусел

"Мы поехали по первому адресу. Звоним, звоним... Никто не отвечает. Может быть, его нет дома. Едем к следующему ветерану. Звоним, звоним, не отвечает. Ладно, опять нет дома. Едем на третий адрес, и снова нам не отвечают на звонки.

И мы стоим (помню, что нас всегда было двое). Тот парень говорит: "Может быть…" - он толкает дверь, и она открывается. Мы вошли, сразу видно, что это очень старая квартира, пахнет немного, как-то странно все выглядит. Видим в спальне кровать, на ней лежит ветеран и..." - рассказал Бусел в интервью.

Он не мог ни говорить, ни двигаться, но пытался что-то сказать. Максим понял, что такая же ситуация могла быть по всем предыдущим адресам. После этого он боялся идти поздравлять ветеранов, потому что не знал, что будет ждать его за дверью. Бусел уверен, что только один из десяти ветеранов был счастлив и здоров, а пережитое заставило его сильно задуматься.

"Когда я увидел этих ветеранов, я проникся к ним уважением. Я ходил к памятнику еще в школьные годы, но с каждым годом, когда я видел этих (...) молодых людей, которые ездят с лозунгом "На Берлин", пьют как не в себе перед памятником... Когда я был молодым, я не понимал, почему они так себя ведут. Что это за память?" - недоумевает артист.

В интервью Максим Бусел отметил, что считает демонтаж памятника само собой разумеющимся. Возможно, решение демонтировать памятник только сейчас было ошибкой. Он сравнил ситуацию с острым аппендицитом, с которым нужно было срочно бороться.

Видео: Интервью Максима Бусела (на латышском языке)