"Памятник в парке Победы надо было снести раньше": актер Максим Бусел

В очередной выпуск программы Pāļa Bazars был приглашен один из самых востребованных актеров Латвии Максим Бусел. В беседе он раскрыл свою позицию по вопросу демонтажа памятника в парке Победы. Об этом сообщает программа TV3 Izklaide.
В начале беседы ведущий Янис Кривенс спросил о сериале "Обвиняются в любви" (Apsūdzēti mīlestībā), который уже доступен на телевидении нового поколения Go3. В нем Бусел играет одного из главных героев, которого описывают как "белую ворону".
Янис Кривенс узнал о закулисной работе театра, а также спросил о том, почему директор театра Дана Бйорк в итоге сохранила свою должность. Он отметил, что театру под руководством Бйорк важно приблизиться к европейскому культурному пространству и собрать не только русскоязычную, но и более широкую латвийскую аудиторию.
"Скоро наступит дата, которая всегда была острой и болезненной для Латвии - 9 мая.
После вторжения России в Украину памятник в парке Победы был снесен. Как вы относитесь к этой дате?" - спросил ведущий у актера.
Отвечая на вопрос, Максим Бусел отметил, что 9 мая ассоциируется у него с очень широкой градацией размышлений.
Он происходит из русскоязычной семьи, жил в Пурвциемсе, окончил русскую школу и даже был волонтером в партии "Согласие". Ему было поручено поздравить ветеранов войны цветами, деньгами в конверте и письмом от Владимира Путина. Максим признался, что примерно в 7-м классе у него был травмирующий опыт в этом вопросе.
"Мы поехали по первому адресу. Звоним, звоним... Никто не отвечает. Может быть, его нет дома. Едем к следующему ветерану. Звоним, звоним, не отвечает. Ладно, опять нет дома. Едем на третий адрес, и снова нам не отвечают на звонки.
И мы стоим (помню, что нас всегда было двое). Тот парень говорит: "Может быть…" - он толкает дверь, и она открывается. Мы вошли, сразу видно, что это очень старая квартира, пахнет немного, как-то странно все выглядит. Видим в спальне кровать, на ней лежит ветеран и..." - рассказал Бусел в интервью.
Он не мог ни говорить, ни двигаться, но пытался что-то сказать. Максим понял, что такая же ситуация могла быть по всем предыдущим адресам. После этого он боялся идти поздравлять ветеранов, потому что не знал, что будет ждать его за дверью. Бусел уверен, что только один из десяти ветеранов был счастлив и здоров, а пережитое заставило его сильно задуматься.
"Когда я увидел этих ветеранов, я проникся к ним уважением. Я ходил к памятнику еще в школьные годы, но с каждым годом, когда я видел этих (...) молодых людей, которые ездят с лозунгом "На Берлин", пьют как не в себе перед памятником... Когда я был молодым, я не понимал, почему они так себя ведут. Что это за память?" - недоумевает артист.
В интервью Максим Бусел отметил, что считает демонтаж памятника само собой разумеющимся. Возможно, решение демонтировать памятник только сейчас было ошибкой. Он сравнил ситуацию с острым аппендицитом, с которым нужно было срочно бороться.
Видео: Интервью Максима Бусела (на латышском языке)
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