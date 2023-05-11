Латвия все еще может попасть в финал "Евровидения", но через Литву

Сегодня на сцену выйдут 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва , Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония , Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино. Они поборются за оставшиеся 10 мест в финале. Кстати, можно сказать, что на этот раз у Латвии частично тоже есть шанс попасть в финал конкурса "Евровидение". Правда, от имени Литвы: дело в том, что песня Stay в исполнении Моники Линките (Monika Linkyte) создана латвийскими музыкантами Chris Noah (Кристс Индришонокс) и JJ LUSH (Янис Ячменкис).

Напомним, что Латвию представляла группа Sudden Lights. К сожалению, музыканты не смогли выйти в финал "Евровидения". Это уже шестой раз подряд в истории нашей страны.



Устраивайтесь у экранов мониторов и телевизоров, включайте LTV1 и следите! Кто же пройдет в финал, правы ли были букмекеры, услышим ли мы в финале песни от Эстонии и Литвы? Все это вы узнаете совсем скоро!



Финал "Евровидения" состоится 13 мая, и в нем примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.