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Латвия все еще может попасть в финал "Евровидения", но через Литву

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Моники Линките (Monika Linkyte), участница от Литвы
Моники Линките (Monika Linkyte), участница от Литвы Фото: Peter Byrne/PA / Scanpix

11 мая в 22:00 в Ливерпуле начнется второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение". Сегодня в нем примут участие 16 стран. Они будут бороться за 10 мест в финале. Среди участников Литва и Эстония.

Сегодня на сцену выйдут 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино. Они поборются за оставшиеся 10 мест в финале.

Кстати, можно сказать, что на этот раз у Латвии частично тоже есть шанс попасть в финал конкурса "Евровидение". Правда, от имени Литвы: дело в том, что песня Stay в исполнении Моники Линките (Monika Linkyte) создана латвийскими музыкантами Chris Noah (Кристс Индришонокс) и JJ LUSH (Янис Ячменкис).

Напомним, что Латвию представляла группа Sudden Lights. К сожалению, музыканты не смогли выйти в финал "Евровидения". Это уже шестой раз подряд в истории нашей страны.

Устраивайтесь у экранов мониторов и телевизоров, включайте LTV1 и следите! Кто же пройдет в финал, правы ли были букмекеры, услышим ли мы в финале песни от Эстонии и Литвы? Все это вы узнаете совсем скоро!

Финал "Евровидения" состоится 13 мая, и в нем примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.

Порядок выступлений во втором полуфинале "Евровидения-2023":
 

  1. Дания (Reiley – Breaking My Heart);
  2. Армения (Brunette – Future Lover);
  3. Румыния (Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On);
  4. Эстония (Alika – Bridges);
  5. Бельгия (Gustaph – Because of You);
  6. Кипр (Andrew Lambrou – Break a Broken Heart);
  7. Исландия (Diljá – Power)
  8. Греция (Victor Vernicos – What They Say)
  9. Польша (Blanka – Solo);
  10. Словения (Joker Out – Carpe Diem);
  11. Грузия (Iru – Echo);
  12. Сан-Марино (Piqued Jacks – Like an Animal);
  13. Австрия (Teya & Salena – Who the Hell is Edgar?);
  14. Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje);
  15. Литва (Monika Linkyte – Stay);
  16. Австралия (Voyager – Promise).

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