Левитс положительно оценил работу полиции 9 мая

По мнению президента, видно, что настроения в обществе постепенно меняются. Пророссийские акции 9 мая носят маргинальный характер, и это свидетельствует о том, что ситуация с внутренней безопасностью улучшилась, особенно в результате работы Госполиции и служб безопасности.

"На мой взгляд, большая часть общества понимает, что необходимо дистанцироваться от России, от пророссийского мира. Этот процесс идет вперед. Во вторник ситуация была почти нормальной, продемонстрировав прогресс по сравнению с прошлым годом. Спасибо за это Госполиции и службам безопасности", - сказал президент.

По словам премьер-министра, что касается 9 мая, то есть две хорошие новости. Во-первых, службы безопасности и Госполиция отлично справились со своими задачами. Во-вторых, становится все более явно, что прежние проблемы теряют масштаб и подавляющее большинство общества осуждает войну России в Украине и поддерживает Украину.

"Война, которую ведет Россия, не только объединила страны Запада, но и продолжает объединять наше общество. Из всех плохих новостей в контексте войны это одна хорошая перемена в нашей стране", - сказал премьер-министр.