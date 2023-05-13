"Переводчик": как Гай Ричи снял свой самый серьезный фильм

Примечателен здесь и выбор актера на главную роль - Джилленхол редко появляется на экране в виде солдата, а наиболее сильно в этом амплуа он запомнился в "Морпехах" (Jarhead) Сэма Мендеса. Новая его роль (как и сам фильм) совсем не так многослойна, но часть публики "Переводчик" однозначно побалует - к примеру, мастерским саспенсом в начале фильма и хорошо поставленными боевыми сценами. Но главная находка Ричи - уроженец Багдада, актер Дар Салим, ранее появлявшийся в "Игре престолов", но до сегодняшнего момента очень скудно представленный в кино. В качестве бонуса для поклонников английского кино - второплановая роль Джонни Ли Миллера (звезды "На игле").

Со временем, однако, с "Переводчиком" начинают твориться странные вещи - до поры реалистичный сюжет снова и снова оборачивается малоубедительными преувеличениями и шитыми белыми нитками пафосными эпизодами, больше напоминающими клипы - притом сделанные на редкость неудачно. Создается впечатление, что мастер таких эпизодов Ричи может создавать короткие, бойко смонтированные и музыкальные отрывки только под соусом иронии (вспомним музыкальные моменты практически из каждого его предыдущего фильма). Возможно, так оно и есть.

Дар Салим, Джейк Джилленхол и другие в фильме Гая Ричи "Переводчик" Фото: SCANPIX

Куда более интересную дискуссию можно развить из политического посыла "Переводчика", который можно посчитать как попытку принести извинения за обернувшийся катастрофой вывод войск США из Афганистана в 2021 году. Тогда, после ухода американцев, талибы за три с половиной месяца вернули контроль над страной, а множество афганцев, до этого сотрудничавших с американцами, оказались в смертельной опасности. Однако в закрывающих титрах этот некомплиментарный в сторону США факт умалчивается, а рассказывается в них лишь о верной дружбе и плодотворном сотрудничестве войск США с жителями Афганистана.

Следующий вопрос вызывает выразительная маскулинность "Переводчика", почти не подверженная какой-либо рефлексии - в отличие от многих подобных фильмов, в особенности "Повелителя бури" - даром что сделала его женщина. Никакой деконструкции формул о "чести военного" и "настоящей мужской дружбе" здесь нет, и такой однозначный образ сегодня выглядит как минимум не совсем свежо.

Вывод: "Переводчику" далеко до легенд жанра камерно-брутального военного триллера, и если это и новое слово в карьере Ричи - то лишь номинальное, без изменения по сути. Зрелище не более чем на один раз.