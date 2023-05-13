"Переводчик": как Гай Ричи снял свой самый серьезный фильм

Последнее десятилетие в карьере культового британца Гая Ричи - настоящие американские горки из фильмов разного качества и успешности. После обруганной всеми кому не лень "Операции "Фортуна" автор "Большого куша" и "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим выпустил свою первую военную драму про американскую кампанию в Афганистане - "Переводчик". Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем приметен новый виток карьеры Ричи и насколько хорош (или плох?) его новый фильм.
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Переводчик"/The Covenant
- США, Великобритания, Испания, 2023
- Военная драма, боевик, триллер
- Режиссер: Гай Ричи
- В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
2018 год, война в Афганистане. Спецподразделение армии США разыскивает точки производства взрывчатки для "Талибана". Командующий отрядом сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол) принимает в команду своенравного переводчика-афганца Ахмеда (Дар Салим), работающего с американцами ради получения визы в США. Успешным сотрудничеством солдат США с местным жителем постепенно начинают интересоваться талибы...
Единственное, что в "Переводчике" напоминает о старом добром Ричи - расшифровки военных аббревиатур, возникающие по ходу фильма в виде остроумных титров. В остальном привычный для режиссера гангстерский/шпионский флер сменили безжизненные пейзажи Афганистана и суровые малословные вояки, клиповую операторскую работу - сдержанный минимализм, а легкомысленные хиты 60-х - грозная виолончель.
Новый фильм Ричи - лишенная эпичности, но человечная военная драма вроде оскароносного "Повелителя бури" (The Hurt Locker) Кэтрин Бигелоу и "Убийцы" (Sicario) Дени Вильнёва. Во второй же половине "Переводчик" делает занимательный твист и начинает походить на балабановскую "Войну" - не будем раскрывать интригу.
Примечателен здесь и выбор актера на главную роль - Джилленхол редко появляется на экране в виде солдата, а наиболее сильно в этом амплуа он запомнился в "Морпехах" (Jarhead) Сэма Мендеса. Новая его роль (как и сам фильм) совсем не так многослойна, но часть публики "Переводчик" однозначно побалует - к примеру, мастерским саспенсом в начале фильма и хорошо поставленными боевыми сценами. Но главная находка Ричи - уроженец Багдада, актер Дар Салим, ранее появлявшийся в "Игре престолов", но до сегодняшнего момента очень скудно представленный в кино. В качестве бонуса для поклонников английского кино - второплановая роль Джонни Ли Миллера (звезды "На игле").
Со временем, однако, с "Переводчиком" начинают твориться странные вещи - до поры реалистичный сюжет снова и снова оборачивается малоубедительными преувеличениями и шитыми белыми нитками пафосными эпизодами, больше напоминающими клипы - притом сделанные на редкость неудачно. Создается впечатление, что мастер таких эпизодов Ричи может создавать короткие, бойко смонтированные и музыкальные отрывки только под соусом иронии (вспомним музыкальные моменты практически из каждого его предыдущего фильма). Возможно, так оно и есть.
Куда более интересную дискуссию можно развить из политического посыла "Переводчика", который можно посчитать как попытку принести извинения за обернувшийся катастрофой вывод войск США из Афганистана в 2021 году. Тогда, после ухода американцев, талибы за три с половиной месяца вернули контроль над страной, а множество афганцев, до этого сотрудничавших с американцами, оказались в смертельной опасности. Однако в закрывающих титрах этот некомплиментарный в сторону США факт умалчивается, а рассказывается в них лишь о верной дружбе и плодотворном сотрудничестве войск США с жителями Афганистана.
Следующий вопрос вызывает выразительная маскулинность "Переводчика", почти не подверженная какой-либо рефлексии - в отличие от многих подобных фильмов, в особенности "Повелителя бури" - даром что сделала его женщина. Никакой деконструкции формул о "чести военного" и "настоящей мужской дружбе" здесь нет, и такой однозначный образ сегодня выглядит как минимум не совсем свежо.
Вывод: "Переводчику" далеко до легенд жанра камерно-брутального военного триллера, и если это и новое слово в карьере Ричи - то лишь номинальное, без изменения по сути. Зрелище не более чем на один раз.
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