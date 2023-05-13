Где в Латвии можно разбить палатку у моря, чтобы не получить штраф в 1400 евро?

"Согласно закону, палатки в охраняемой дюнной зоне ставить нельзя. За исключением специально отведенных мест, зон отдыха, кемпингов", - сказала она.

Представитель VVD Сабина Яунбирзе поясняет, что охраняемая зона дюн - это территория у моря, где начинается растительность, зеленая зона. Разведение костров и размещение палаток в этом месте запрещено.

"Запрещается разводить костры вне специально оборудованных для этого мест и во дворах домов", - говорит эксперт.

Что касается установки палатки на пляже, то исключение составляют особо охраняемые природные территории - там палатки нельзя ставить даже на берегу.

"Для физического лица [штраф составит] от 30 до 1400 евро. [...] Не считая мест, где еще и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф", - сказала она.

Специалист отмечает, что инспекторов больше беспокоят не люди, которые ставят палатки в дюнах, а те, кто въезжает в дюнную защитную зону на автомобилях, а также те, кто ездит по такой зоне на мотоциклах и квадроциклах.

Яунбирзе объясняет, что еще одной проблемой является отсутствие предупреждающих знаков.

Председатель правления ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле рассказала Latvijas Radio, что в самоуправлениях Латвии нет единых правил поведения на природе - что можно делать, а что нельзя.

В августе 2021 года VVD сообщило, что в будущем можно будет применять штраф за запрещенную остановку или стоянку транспортного средства в прибрежной дюнной защитной зоне и на берегу Балтийского моря и Рижского залива даже в ситуациях, когда водитель не находится на месте нарушения. Штраф за такое нарушение может достигать 350 евро.