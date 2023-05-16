На бразильском курорте на туристов напала стая пираний. Итог весьма кровавый

Стая рыб набросилась на ступни и ноги пловцов своими острыми как бритва зубами, заставив их в панике бежать. Эксперты считают, что рыбы напали на туристов, потому что перепутали их с едой, которую гости курорта иногда бросали в реку, или с другой рыбой.

"Пираньи не склонны нападать на людей без повода. Описанная ситуация является примером того, как пираньи привыкли к легкодоступной пище. Их укусы были еще одним случаем "ошибочной идентификации" - как нападение акул", - сказал Live Science профессор биологии Стив Хаски.

Некоторые виды пираний могут объединяться в стаи, чтобы отправляться на поиски еды. Однако такое поведение проявляется только в определенных обстоятельствах, например, когда большое количество рыбы застревает в небольших водоемах и долгое время голодает. Обычно они не нападают на крупных животных.

Большая часть пираний безобидна. Плотоядные виды обычно не охотятся на живых животных, а питаются останками. Например, некоторые виды пираний питаются фруктами, насекомыми или овощами. Другие - рыбьими костями и чешуей.

Они могут напасть на живую рыбу или животных, однако если есть мертвое существо - они предпочтут полакомиться им. Присутствие пловцов в районе кормления пираний, в свою очередь, может вызвать их замешательство и агрессию.

"Это нападение, скорее всего, вызвано наличием крови в воде, ранами и движениями, напоминающими потревоженную рыбу. Поскольку их зубы очень острые, один укус может вызвать сильное кровотечение, возбудив целую стаю рыб", - рассказал ихтиолог Пауло Андреас Бакуп.

Как только трапеза началась, пираньи летят как стрелы к своей добыче и от нее - чтобы избежать зубов своих товарищей. У пираний очень сильный укус. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Scientific Reports, он не слабее укуса большой белой акулы.