Фото ⟩ После разрушения гнезда на крыше церкви в Стамериене аисты не сдаются и строят новый дом

Пользователь соцсетей Иво 15 мая заметил, что аисты вернулись на крышу православной церкви в Стамериене и начали восстанавливать свое гнездо.

Ранее в соцсетях распространилась новость о том, что с крыши церкви было сброшено гнездо, в котором, возможно, было яйцо. Иво рассказал, что, по словам жителей, гнездо с крыши скинул священник.

В свою очередь Мара Кимеле поделилась несколькими фотографиями как до, так и после того, как гнездо было скинуто. На фотографиях видно, как гнездо лежит на земле.

Позднее Мара сообщила: "Два дня скорбящие родители стояли на крыше на месте опустевшего гнезда. Уборщица церкви сказала: "Я плакала всю ночь. Зачем они это сделали?!".

В соцсетях поднялась целая дискуссия о том, почему это было сделано. Apollo.lv связался с церковью, чтобы узнать мнение о произошедшем.

Контактное лицо церкви Гунарс рассказал: "Гнездо было свито в этом году, но яиц в нем не было. Гнездо не было регулярно "жилым", оно находилось на водоотводных трубах, и священник решил убрать его. Ветки были внутри труб, в связи с чем они не функционировали".