Туризм в Латвии приближается к уровню до пандемии

"На первый план вышел еще один фактор - жить и радоваться сейчас, не откладывая на потом, потому что неуверенность в завтрашнем дне, к сожалению, стала нашей повседневной жизнью".

Также усилилось стремление путешественников выбирать больше комфорта, например, номера лучшего класса в отелях, различные дополнительные услуги, которые раньше были менее востребованы, говорит Кейша. Теперь туристы охотнее доплачивают за это.

Кроме того, чувствуется, что люди не хотят, чтобы инфляция влияла на их сбережения, поэтому готовы тратить на путешествия и впечатления. Например, как показал опрос путешественников из стран Балтии, 15% жителей Латвии выбирают более дешевые направления из-за инфляции.

Различные данные подтверждают значительный рост туристической активности. Например, количество пассажиров Рижского аэропорта за первые четыре месяца года достигло 1,8 млн человек. Это на 50% больше, чем год назад.

Самыми популярными направлениями для рейсов из Риги являются Лондон, Хельсинки, Осло и Таллин.

Количество пассажиров, перевезенных аirBaltic, в апреле увеличилось на 35% и достигло 330 тысяч.

О том, что интенсивность поездок в первом квартале этого года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют и данные банка Citadele по платежам банковскими картами. Покупка авиабилетов увеличилась на 17%, спрос на услуги по аренде автомобилей - на 44%, по бронированию жилья - на 22%.