Дидрихсоне вернула свой Instagram-аккаунт на 40 тысяч подписчиков

В среду, 18 мая, супруги отпраздновали шестую годовщину свадьбы и сообщили своим подписчикам, что вернули аккаунт компании, за которым следят более 40 тысяч человек. "Не могу поверить, что аккаунт вернулся!" - написала Элина.

Дидрихсоне пока не раскрывает причины, по которым аккаунт был временно заблокирован, но ранее высказывала предположение, что это проделки недоброжелателей. "Я уже полностью смирилась и попрощалась. Я не знаю, почему закрыли профиль, и не знаю, почему он открыт. Просто муж звонит и говорит, что есть хорошие новости", - рассказала она своим подписчикам.

Имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID). Также она и ее муж Науриc попадали в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.

Дидрихсоне также получила выговор за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.

В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в создании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", где значилась под 29-м номером. Элина и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.