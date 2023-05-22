Рекордный штраф в размере 1,2 млн евро для компании Tet: суд не изменил решения

В конце апреля Рижский городской суд отклонил прошение компании Tet об отмене наложенного на нее штрафа в размере 1,2 млн евро за нарушение Регламента данных. На сегодняшний день это самый большой штраф за несоблюдение регламента в Латвии, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto. Компания Tet отрицает вину и обжаловала приговор, в свою очередь в Государственной инспекции данных указывают, что нарушения были серьезными, в том числе через сервис Tet можно было узнать адреса и другие данные незнакомых людей. Сейчас нарушения устранены.
Подключали услугу и отправляли счета без договора
Несколько лет назад одним из главных событий в заголовках новостей было принятие Регламента данных Европейского союза, который грозил компаниям штрафами в миллионы евро за разглашение данных клиентов и другие нарушения.
В Европейском союзе личные данные могут использоваться только в строго определенных целях и с разрешения самого человека.
В прошлом году в Латвии также впервые был наложен штраф более миллиона евро - нарушителем стала компания Tet (ранее Lattelecom), которая частично принадлежит государству. Ее оштрафовали на 1,2 миллиона евро.
Tet не проверяла личности людей перед подключением к своему стриминговому сервису Tet+. Нужно было только подать заявку в интернете, и еще до заключения договора Tet разрешала просмотр фильмов и сериалов, а также начинала высылать счета.
"Все началось с того, что к нам поступила информация из полиции о том, что Tet передала коллекторам информацию о неисполнении договора человеком, который этот договор не подписывал", -
о возбуждении дела сообщила заместитель директора Государственной инспекции данных Ласма Дилба.
В конкретном случае кто-то указал в заявлении имя и фамилию своей несовершеннолетней сестры и номер социального страхования своей взрослой сестры.
Tet подключила услугу такому фиктивному лицу и начала присылать счета на указанный адрес электронной почты. Когда счета не были оплачены, Tet передала данные коллекторской компании Creditreform, в том числе имя и фамилию несовершеннолетней девочки, хотя никакого договора с Tet ни на кого из причастных заключено не было.
Полиция не усмотрела в этом уголовного правонарушения, но Государственная инспекция данных начала проверку и убедилась, что Tet+ можно подключить без заключения договора, а также это можно сделать, введя в приложении персональные коды детей.
Данные другого человека в договоре
В ходе проверки, проведенной в конце 2021 года, инспектор также заметил, что на портале самообслуживания Tet при знании персонального кода другого человека можно было узнать и другие его данные. Оставалось обратиться в Tet+, введя этот персональный код, и Tet подготовит договор, в тексте которого уже будут указаны адрес, имя и фамилия владельца персонального кода. Компания получила эти данные, сравнив личный код с данными в своей базе данных.
Компания не раскрывает, какая часть населения Латвии находится в базе данных Tet, однако тот факт, что это крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии, свидетельствует о том, что у нее много нынешних и бывших клиентов.
В целом инспекция оценила нарушения Tet как средней тяжести и насчитала штраф в размере 3,2 млн евро, но по разным причинам он был уменьшен почти в три раза, в том числе потому, что Tet перестала нарушать регламент и сотрудничала с инспекцией.
Суд вынес решение в пользу инспекции
Однако Tet категорически не согласна с решением инспекции. Компания была уверена, что штраф не надо будет платить, так как в годовом отчете компании также говорится, что штраф не должен быть зарезервирован в качестве сбережений, поскольку решение может быть обоснованно оспорено.
Первая попытка не удалась. В конце апреля Рижский городской суд отклонил иск компании и оставил решение инспекции без изменений. Суд указывает, что возражения касались не характера нарушения, а того факта, что самой инспекцией были допущены различные процессуальные нарушения.
В суде подчеркивают, что приговор не вступил в законную силу, поскольку Tet обжаловала его 8 мая.
Tet отрицает нарушения
Сама компания не согласилась на интервью и прислала письменные ответы на вопросы: "Во-первых, событие, в связи с которым Госинспекция данных приняла решение, связано с неправомерной попыткой лица обойти защитное решение обращения за услугой, а не с неправильным подходом к обработке данных.
Во-вторых, в деле нет потерпевших и никто не пострадал.
В-третьих, считаем, что при вынесении решения допущены существенные отступления от процессуального регламента, без обеспечения объективного расследования, что привело к неправильному исходу дела.
Учитывая, что судебное разбирательство продолжается, мы считаем, что следует уважать способность суда вынести самостоятельное и законное решение, поэтому не считаем правильным более подробно комментировать обстоятельства дела на данном этапе".
В свою очередь, по поводу оказания услуги только на основании заявки, а не на основании договора, Tet отвечает, что, по мнению компании, это не нарушает регламент и другие правила рынка, аналогично поступают и другие игроки рынка, например, Netflix.
При этом процедура постоянно совершенствуется, и в настоящее время клиент должен подтвердить свою личность при подаче заявления.
Инспекция также констатирует, что компания исправилась и устранила нарушения. Если наказание останется в силе, Tet должна будет выплатить в госбюджет штраф в размере 1,2 млн евро.
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