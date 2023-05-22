Рекордный штраф в размере 1,2 млн евро для компании Tet: суд не изменил решения

В конкретном случае кто-то указал в заявлении имя и фамилию своей несовершеннолетней сестры и номер социального страхования своей взрослой сестры.

Tet подключила услугу такому фиктивному лицу и начала присылать счета на указанный адрес электронной почты. Когда счета не были оплачены, Tet передала данные коллекторской компании Creditreform, в том числе имя и фамилию несовершеннолетней девочки, хотя никакого договора с Tet ни на кого из причастных заключено не было.

Полиция не усмотрела в этом уголовного правонарушения, но Государственная инспекция данных начала проверку и убедилась, что Tet+ можно подключить без заключения договора, а также это можно сделать, введя в приложении персональные коды детей.

Данные другого человека в договоре

В ходе проверки, проведенной в конце 2021 года, инспектор также заметил, что на портале самообслуживания Tet при знании персонального кода другого человека можно было узнать и другие его данные. Оставалось обратиться в Tet+, введя этот персональный код, и Tet подготовит договор, в тексте которого уже будут указаны адрес, имя и фамилия владельца персонального кода. Компания получила эти данные, сравнив личный код с данными в своей базе данных.