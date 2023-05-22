Косатки потопили уже три лодки в Европе и учат тому же свое потомство. Зачем?

Косатки, также известные как киты-убийцы, напали на яхту в Гибралтарском проливе и повредили ее гребной винт и рулевой механизм. В происшествии участвовали одна крупная косатка и две поменьше. Пока меньшие толкали гребной винт, самая крупная косатка толкнула борт яхты всем своим весом.

Очевидцы рассказывают, что видели, как косатки поменьше подражали более крупной и через мгновение протаранили яхту с борта. Испанская береговая охрана спасла экипаж яхты и попыталась довести судно до порта, но оно затонуло у входа в порт.

За два дня до этого косатки напали на одно из рыбацких судов. Рыбаки рассказали, что наблюдали, как самка косатки учила своего детеныша, как правильно наносить удары по винту лодки.

"Там абсолютно точно проходило какое-то обучение", - рассказал изданию 9news член экипажа Грег Блекберн.

Сообщения о столкновениях с агрессивными косатками у берегов Пиренейского полуострова начали появляться в мае 2020 года и теперь становятся все более частыми, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Marine Mammal Science. Похоже, что косатки предпочитают рыболовные суда, и их поведение всегда схоже: они атакуют гребной винт и рулевой механизм и теряют интерес к судну после остановки.

Большая часть подобных столкновений обходится без человеческих жертв. С 2020 года произошло более 500 нападений косаток на лодки, в трех из которых лодка затонула. Понятно, что косатки нападают на лодки не хаотично, а специально, хотя непонятно, зачем они это делают. Не исключено, что когда-то на косатку напали рыбаки, поэтому она основательно напугалась и теперь учит своих сородичей ненавидеть лодки и людей.