Видео ⟩ Хорошие новости! В гнезде белых аистов вылупились первые птенцы

Первое яйцо проклюнулось вечером 21 мая, вскоре за ним вылупились еще два птенца. Всего в гнезде было снесено пять яиц, и оставшиеся два птенца появятся на свет в ближайшие дни.

Сейчас родители заботятся о трех малышах.

Как объясняют орнитологи, успешный рост всех птенцов до летного возраста зависит от многих факторов, включая кормовые возможности вокруг гнезда, способность пары аистов обеспечить пищей себя и каждого из птенцов и т. д. Если пищи недостаточно, один из птенцов аиста может погибнуть. Не выдержав конкуренции с другими, он может быть выброшен из гнезда или даже съеден.

"Первые птенцы в нашей семье белых аистов успешно вылупились, и теперь мы сможем следить за их ростом. Важно отметить, что вылупление не гарантирует успешного гнездования, поэтому мы будем следить за дальнейшей жизнью аистов, кормлением птенцов и развитием событий в гнезде и вокруг него. Природа очень разнообразна и не всегда предсказуема, и у нас будет прекрасная возможность понаблюдать за тем, достигнут ли птенцы самостоятельности и как они вылетят из гнезда", - комментирует орнитолог Янис Кюзе, эксперт Латвийского фонда природы (LDF).

В этом сезоне хозяйка гнезда снесла всего шесть яиц, но первое было выброшено за пределы гнезда, так что осталось пять.

Трансляцию с места событий организует Sadales tīkls в сотрудничестве с LDF.

Видео: Трансляция из гнезда аистов