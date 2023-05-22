Видео ⟩ Хорошие новости! В гнезде белых аистов вылупились первые птенцы

У пары белых аистов, гнездящихся на одном из столбов электроснабжения AS Sadales tīkls, за которыми можно наблюдать онлайн, родились первенцы. Этой радостной новостью поделилось само предприятие.
Первое яйцо проклюнулось вечером 21 мая, вскоре за ним вылупились еще два птенца. Всего в гнезде было снесено пять яиц, и оставшиеся два птенца появятся на свет в ближайшие дни.
Сейчас родители заботятся о трех малышах.
Как объясняют орнитологи, успешный рост всех птенцов до летного возраста зависит от многих факторов, включая кормовые возможности вокруг гнезда, способность пары аистов обеспечить пищей себя и каждого из птенцов и т. д. Если пищи недостаточно, один из птенцов аиста может погибнуть. Не выдержав конкуренции с другими, он может быть выброшен из гнезда или даже съеден.
"Первые птенцы в нашей семье белых аистов успешно вылупились, и теперь мы сможем следить за их ростом. Важно отметить, что вылупление не гарантирует успешного гнездования, поэтому мы будем следить за дальнейшей жизнью аистов, кормлением птенцов и развитием событий в гнезде и вокруг него. Природа очень разнообразна и не всегда предсказуема, и у нас будет прекрасная возможность понаблюдать за тем, достигнут ли птенцы самостоятельности и как они вылетят из гнезда", - комментирует орнитолог Янис Кюзе, эксперт Латвийского фонда природы (LDF).
В этом сезоне хозяйка гнезда снесла всего шесть яиц, но первое было выброшено за пределы гнезда, так что осталось пять.
Трансляцию с места событий организует Sadales tīkls в сотрудничестве с LDF.
Видео: Трансляция из гнезда аистов