В Пакруойской усадьбе на выходных стартует впечатляющий летний фестиваль

Начинается незабываемое летнее приключение

Пакруойская усадьба приглашает на главный праздник лета - летний фестиваль цветов, который в этом году превратит дворцовый комплекс в цветущую киностудию под открытым небом.

Каждый посетитель сможет не только наблюдать, но и сам стать частью съемочного процесса. В пяти тематических киносценах, окруженных миллионами цветов, вместе с самими посетителями будут воссоздаваться сцены, вдохновленные знаменитыми фильмами.

Художественную концепцию фестиваля вместе с актерами Паневежского драматического театра им. Юозаса Мильтиниса и цирковыми артистами воплощает актер и режиссер Витаутас Контримас. На территории дворца уже обустраиваются гримерки, площадка для кастинга и съемочные павильоны.

От Тадаса Блинды до Чаплина: зрители станут частью действия

Гостям будет предложено присоединиться к настоящим киносъемкам - от сцен с Тадасом Блиндой, литовским Робин Гудом, до мафиозной перестрелки в уличном кафе или комической сцены "Горящего дома", вдохновленной немым кинематографом. Здесь можно будет не только наблюдать, но и участвовать - импровизировать, играть, фотографироваться. По вечерам будут проходить церемонии вручения кинопремии "Серебряный гусь", где будут чествоваться звезды дня и творческая команда.

Культурное наследие, история и литовское кино

Во время фестиваля будет работать экспозиция истории литовского кино, подготовленная в сотрудничестве с Музеем театра, музыки и кино Литвы. Посетители смогут увидеть старинную кинотехнику, оригинальные костюмы, плакаты и архивные кадры со съемочных площадок. Особое внимание будет уделено легендарному фильму "Тадас Блинда" - ранее неопубликованные фотографии раскроют, как более 50 лет назад проходили съемки именно в Пакруойской усадьбе.

Фестиваль цветов и кинозвезд стартует 21 июня и продлится все лето, каждый день.