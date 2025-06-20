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Alexandra Nekrasova
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Охотно снабжаем режим Путина: если не напрямую, то обходными путями

Перевод: rus.tvnet.lv
Запрет российских грузов

На четвертом году полномасштабной войны в Украине и после двузначных санкций, введенных против России западными странами, в латвийском экономическом пространстве все еще есть много тех, кто в идеологических целях, или ради выгоды, или по тем и другим причинам готов поставлять в соседнюю страну то, что запрещено законом. Впрочем, есть некоторые признаки того, что количество нелегальных грузов снижается, либо потому, что некоторые нарушители пойманы, либо стали более искусно скрывать санкционные грузы, либо активнее использовать различные обходные пути.

TVNET+ рассказывает, как у латвийской таможни идут дела с контролем экспорта запрещенных товаров из Латвии в Россию или Беларусь, насколько удачно в Латвии удается побороть ввоз различных запрещенных товаров из этих стран, какие санкционные товары чаще всего пытаются провезти, а также что происходит с задержанным грузом и кто организует обход санкций.

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