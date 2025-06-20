На четвертом году полномасштабной войны в Украине и после двузначных санкций, введенных против России западными странами, в латвийском экономическом пространстве все еще есть много тех, кто в идеологических целях, или ради выгоды, или по тем и другим причинам готов поставлять в соседнюю страну то, что запрещено законом. Впрочем, есть некоторые признаки того, что количество нелегальных грузов снижается, либо потому, что некоторые нарушители пойманы, либо стали более искусно скрывать санкционные грузы, либо активнее использовать различные обходные пути.