Ближе к концу программы в студию пришел "военный блогер" Кирилл Федоров, задержанный в марте 2022 года в связи с одним из дел, расследуемых Службой государственной безопасности (VDD) за поддержку российской агрессии в Украине.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года президент Латвии на международном уровне выступает за необходимость создания трибунала для привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления.

В 2018 году Мария Бутина была осуждена в США за действия в интересах России в качестве незарегистрированного иностранного агента. Бутина, подписывая в суде соглашение о признании вины, подтвердила, что ее действия были частью заговора с целью установления неофициальных контактов с американцами, которые могли повлиять на политику США. На судебном заседании в Вашингтоне Бутина пояснила, что действовала по указанию российского чиновника.

Бутина провела несколько месяцев в американской тюрьме, но вскоре была освобождена и выслана из США в 2019 году. По возвращении в Россию она была избрана в Государственную думу России от партии "Единая Россия" и начала работать пропагандистом в государственных СМИ.

Предыдущие выпуски программы "Куклы наследника Тутти" были посвящены таким личностям, как бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, президент Франции Эммануэль Макрон, чиновник госдепартамента США Виктория Нуланд, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Германии Олаф Шольц, бывший госсекретарь США Хилари Клинтон и миллиардер Илон Маск.

Вступительный ролик программы дает понять, что все обсуждаемые в ней люди - марионетки, которыми кто-то управляет - скорее всего, президент США Джо Байден, но и он иногда объявляется марионеткой.