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Видео ⟩ Пассажир открыл аварийный выход в самолете во время полета

rus.tvnet.lv
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В пятницу, 26 мая, во время рейса в Южной Корее пассажир открыл дверь аварийного выхода, в результате чего в салоне возникли сильные порывы ветра и легко пострадали 12 человек, сообщают иностранные СМИ.

На опубликованном в социальных сетях видео, снятом, по-видимому, одним из находившихся на борту людей, видно, как порывы ветра проносятся по салону самолета.

Несколько пассажиров на борту самолета Airbus A321 авиакомпании Asiana Airlines пытались остановить мужчину, когда он хотел открыть дверь.

Среди пассажиров были подростки-спортсмены, направлявшиеся на соревнования по легкой атлетике. Некоторые из них кричали и плакали в панике, сообщило местное СМИ со ссылкой на их тренера.

Местное СМИ Yonhap цитирует других пассажиров, которые сказали, что после открытия двери у них сильно заболели уши. 

Члены экипажа призвали пассажиров на помощь, чтобы не дать мужчине открыть дверь.

Полиция аэропорта задержала этого человека по подозрению в нарушении закона об авиационной безопасности, говорится в заявлении южнокорейского министерства.

Закон запрещает пассажирам необоснованно использовать аварийные двери и другое оборудование на борту самолета. Это предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении министерства.

Инцидент произошел, когда самолет находился на высоте 213 метров.

Двенадцать человек были доставлены в больницы для лечения. Медики рассказали, что у пострадавших были проблемы с дыханием и другие легкие травмы.

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