Видео ⟩ Пассажир открыл аварийный выход в самолете во время полета

На опубликованном в социальных сетях видео, снятом, по-видимому, одним из находившихся на борту людей, видно, как порывы ветра проносятся по салону самолета.

SCARY SITUATION: A passenger opened the airplane exit door during a flight in South Korea. 12 people were sent to the hospital with minor injuries and ear pain. STORY: https://t.co/aS75FRT4gT pic.twitter.com/KzyI0R3jf1 — WFLA NEWS (@WFLA) May 26, 2023

Несколько пассажиров на борту самолета Airbus A321 авиакомпании Asiana Airlines пытались остановить мужчину, когда он хотел открыть дверь.

Среди пассажиров были подростки-спортсмены, направлявшиеся на соревнования по легкой атлетике. Некоторые из них кричали и плакали в панике, сообщило местное СМИ со ссылкой на их тренера.

Местное СМИ Yonhap цитирует других пассажиров, которые сказали, что после открытия двери у них сильно заболели уши.

Члены экипажа призвали пассажиров на помощь, чтобы не дать мужчине открыть дверь.

Полиция аэропорта задержала этого человека по подозрению в нарушении закона об авиационной безопасности, говорится в заявлении южнокорейского министерства.

Закон запрещает пассажирам необоснованно использовать аварийные двери и другое оборудование на борту самолета. Это предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении министерства.

Инцидент произошел, когда самолет находился на высоте 213 метров.

Двенадцать человек были доставлены в больницы для лечения. Медики рассказали, что у пострадавших были проблемы с дыханием и другие легкие травмы.