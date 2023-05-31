В Китае найден "бункер ужасов" времен Второй мировой войны

Обнаруженный на севере Китая "бункер ужасов" использовался печально известным 731-м подразделением японской армии во время оккупации Китая с 1931 по 1945 год. Построенная в 1941 году лаборатория была местом исследований 731-го подразделения, однако точное ее местонахождение известно не было.

731-е подразделение было основано в 1931 году как подразделение для очистки японских вод, которое довольно скоро начало проводить более широкие исследования, в том числе эксперименты с биологическим и химическим оружием, используя для этого китайских, корейских, российских и американских военнопленных.

Фото: Wikimedia Commons

В ходе садистских экспериментов 731-го подразделения были убиты от 3000 до 200 000 человек. Подразделение использовало людей, чтобы тестировать гранаты, бактериальные бомбы, огнеметы и химическое оружие. Пленных также мучили жаждой, убивали в центрифугах, вводили им кровь больных животных, подвергали смертельному рентгеновскому облучению, оперировали без анестезии и держали в камерах с низким давлением, пока у них не лопались глаза.

На китайские города 731-м подразделением были сброшены блохи, зараженные чумой, пишет Live Science.

Теперь археологам удалось откопать структуру U-образной формы примерно 33 метра в длину и 21 метр в ширину. Она состоит из соединенных комнат и туннелей. Археологи пока не выяснили, для чего использовалось каждое помещение, однако уже сейчас понятно, что там были лаборатории, комнаты для наблюдений и операций, карцеры, бараки, гаражи, бани, обеденные залы и колодцы.

Археологи продолжают раскопки, чтобы выяснить больше о найденной структуре.