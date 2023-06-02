Год работы и съемки под водой и в воздухе: как о Даугавпилсе сняли туристический ролик

29 мая в IGGI bārs&karbonādes прошла презентация туристического ролика о Даугавпилсе, который создала молодая творческая команда под руководством продюсера Ольги Гараевой. Финансово проект поддержало городское самоуправление и Агентство развития туризма и информации Даугавпилса, пишет Chayka.lv.
Продолжительность ролика - всего около двух с половиной минут, но за это время его авторы успели показать самые красивые места. И сделали они это с такой любовью к городу и так "вкусно", что хочется пересматривать его еще и еще, хочется делиться им со всеми.
"Это видео такое классное, что когда я его смотрела в первый раз, то просто мурашки бежали по телу", - сказала на презентации руководитель Агентства развития туризма и информации Даугавпилса Елена Аферонок.
О команде и работе над видео
Это видео ребята снимали почти год. Первый съемочный день был днем Праздника города в 2022 году - 3 июня. Снимали и с дрона, и с воздушного шара, снимали в центре города, в Стропах, Крепости и в Арт-центре Марка Ротко, в Межциемсе, в Ледовом дворце.
"Проект был непростым. Было очень много локаций, задействовано очень много людей, мы снимали практически каждый день с раннего утра до позднего вечера. Потом была очень большая работа по обработке этого всего и монтажу, но это было фантастически!" - рассказывает режиссер ролика Айдас Чеснаковас и благодарит всех, кто принимал участие и помогал в создании этого видео.
Инола Линкова, стилист-визажист и по совместительству продюсер проекта, также рассказывала о сложностях, которые приходилось преодолевать: "Некоторые снимались по 3-4 часа, съемки были сложными, у нас были и очень маленькие участники, для которых все это было впервые. Но это - непередаваемые эмоции, за которые хочу сказать всем большое спасибо!"
Оператор Денис Михайлов отснял большую часть кадров для этого видео. Ему впервые пришлось проводить съемку под водой на глубине около пяти метров - на Ругельском котловане снимали сцену с Русалкой. Роль Русалки исполняла Дарья Белевич - чемпионка Латвии по триатлону, чемпионка Европы по аквабайку.
На презентации, кстати, был ее тренер - Анатолий Левша, который принимал благодарности за свою воспитанницу. Сама Даша не смогла присутствовать на мероприятии.
Еще одним вызовом для Дениса стала съемка с воздушного шара - никогда до этого он не летал на нем и не снимал с него. Денис говорит, что этот проект дал ему совершенно новый опыт и знания, поэтому он особенно ценен: "Я и люблю съемки и свою работу за то, что в каждом проекте я могу научиться чему-то новому".
Руководитель проекта Ольга Гараева отмечает, что на самом деле она преследовала две важные цели, работая над видео. Помимо создания современного, динамичного презентационного ролика о городе, она хотела, чтобы ребята получили новые знания, как можно более разнообразный опыт съемок.
Николай Романцевич, специалист по 3D графике, рассказал, что в проект попал совсем недавно и не участвовал в съемках, но прекрасно понимает его масштаб, так как работал с видеоматериалом. Все 3D эффекты, например, когда кадры города "вылетают" из объектива фотоаппарата, а колесо спидвейного мотоцикла превращается в лимон - это работа Коли.
Даниил Шумский, ассистент осветителя рассказал, что в ролике приняли участие молодые, но уже известные даугавпилсские спортсмены. Помимо Дарьи Белевич, это были и фигуристка Николь Гущина, и волейбольная команда No Limit, и спортсменки, представляющие вольную борьбу - Екатерина Ермаленок, Мария Соколова и Рамина Мамедова, и многие другие.
"Мы можем быть по-настоящему гордыми за спорт в Даугавпилсе. Спорт объединяет и спорт в Даугавпилсе есть. Это все движет наш город вперед", - говорит Даниил.
После просмотра ролика и продолжительных аплодисментов - было очевидно, что видео понравилось всем, кто его увидел, участники презентации играли в интерактивную игру, в ходе которой можно было узнать еще много других интересных фактов о том, как проходили съемки. Например, что всего в создании ролика принимали участие 89 (!) человек, что самому маленькому было всего четыре года, что всего в ролике использовалось 55 локаций и много еще чего интересного.
Где посмотреть ролик и как его поддержать
Видео уже опубликовано и его можно смотреть на странице DaugavpilsTravel в youtube, на официальном сайте Даугавпилсского туристического информационного центра, а также в социальных сетях.
И Ольга Гараева, и Елена Аферонок, отмечают: чтобы ролик посмотрели как можно больше людей и увидели Даугавпилс таким красивым, ему нужно помочь в продвижении.
"Поддержите наше видео, лайкайте его, оставляйте комментарии. Давайте вместе сделаем наш город лучшим городом в стране", - говорит Елена Аферонок и обещает, что сотрудничество с Ольгой и ее командой город продолжит.
"Да, это не документалистика и не журналистика. Но мы показываем реальные места, показываем город таким, какой он есть - ничего не придумываем и не приукрашиваем. Мы просто подчеркиваем его молодость, красоту и привлекательность", - добавляет Ольга Гараева.
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