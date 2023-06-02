Год работы и съемки под водой и в воздухе: как о Даугавпилсе сняли туристический ролик

Николай Романцевич, специалист по 3D графике, рассказал, что в проект попал совсем недавно и не участвовал в съемках, но прекрасно понимает его масштаб, так как работал с видеоматериалом. Все 3D эффекты, например, когда кадры города "вылетают" из объектива фотоаппарата, а колесо спидвейного мотоцикла превращается в лимон - это работа Коли.

Даниил Шумский, ассистент осветителя рассказал, что в ролике приняли участие молодые, но уже известные даугавпилсские спортсмены. Помимо Дарьи Белевич, это были и фигуристка Николь Гущина, и волейбольная команда No Limit, и спортсменки, представляющие вольную борьбу - Екатерина Ермаленок, Мария Соколова и Рамина Мамедова, и многие другие.

"Мы можем быть по-настоящему гордыми за спорт в Даугавпилсе. Спорт объединяет и спорт в Даугавпилсе есть. Это все движет наш город вперед", - говорит Даниил.

Презентация туристического ролика о Даугавпилсе Фото: Евгений Ратков

После просмотра ролика и продолжительных аплодисментов - было очевидно, что видео понравилось всем, кто его увидел, участники презентации играли в интерактивную игру, в ходе которой можно было узнать еще много других интересных фактов о том, как проходили съемки. Например, что всего в создании ролика принимали участие 89 (!) человек, что самому маленькому было всего четыре года, что всего в ролике использовалось 55 локаций и много еще чего интересного.

Где посмотреть ролик и как его поддержать