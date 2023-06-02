Фото ⟩ На природных тропах Лигатне - пополнение! Родились сразу три лосенка

В начале мая обе семьи лосей Лигатненской природной тропы пополнились. У лосихи Мейи родилась двойня, мама-Мирга родила одного детеныша. Имена новорожденным пока не дали, так как пол детенышей пока не известен.

В обеих лосиных семьях потомство родилось с разницей всего в несколько дней. Так как лосихи-матери тщательно оберегают своих новорожденных, их пол можно будет определить позже, когда они будут самостоятельно исследовать окрестности и к ним смогут подойти сотрудники Лигатненских природных троп.

​В первые месяцы основной пищей лосей является молоко матери, а со временем мать показывает лосятам типичное меню - травы и листья деревьев - они пробуют их уже в возрасте нескольких дней, но продолжают питаться материнским молоком до 7-8 месяцев. В отличие от молодых оленей и косуль, шерсть лося не пестрая, а рыжеватая. По мере роста лось приобретает характерный серый окрас взрослого лося.

В настоящее время на природных тропах Лигатне лосята вместе со своими мамами чаще всего отдыхают в тени деревьев, поэтому, чтобы повысить вероятность наблюдения за лосями, сотрудники экологической тропы просят посетителей не шуметь и не пугать животных возле лосиного вольера.

Лосихи обычно рожают одного детеныша, но иногда и двух, а в редких случаях даже трех. Период беременности длится около восьми месяцев. Малыши обычно рождаются в конце апреля, мае. Лосиные матери защищают своих детенышей и могут стать агрессивными, если начинают чувствовать возможную опасность.