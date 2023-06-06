Производители: во время ЧМ по хоккею в Латвии выросло потребление пива

Потребление пива в Латвии значительно увеличилось во время чемпионата мира по хоккею, сообщили агентству LЕТА опрошенные производители пива.
Член правления SIA Bauskas alus Нил Казакс отметил, что потребление пива во время чемпионата по хоккею значительно увеличилось в секторе HoReCa, где наибольший спрос был на разливное пиво.
Объем продаж Bauskas alus в сегменте HoReCa достиг двузначного роста. Этому способствовало сотрудничество Bauskas alus с Латвийской федерацией хоккея и продажа пива в официальной фан-зоне возле Аrēna Rīga.
Руководитель по коммуникации AS Aldaris Том Курситис также сообщил, что в мае Aldaris наблюдал рост потребления пива, на что повлияли как хоккейный чемпионат, так и нетипичные для мая теплые погодные условия.
В настоящее время трудно судить в целом о рынке пива, но в сегменте HoReCa наблюдаются хорошие результаты продаж пива Mežpils gaišais. По сравнению с маем 2022 года его потребление увеличилось более чем вдвое, и в целом май стал лучшим месяцем за последние три года не только для конкретного пива, но и для сегмента HoReCa в целом.
Май текущего года по сравнению с маем 2022 года показал положительную динамику продаж в магазинах, киосках, специализированных алкогольных магазинах. Реализация бренда Mežpils в мае выросла на 25%.
Курситис сообщил, что в мае этого года по сравнению с маем 2022 года продажи безалкогольного пива также выросли на 26%.
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