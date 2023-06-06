Производители: во время ЧМ по хоккею в Латвии выросло потребление пива

Член правления SIA Bauskas alus Нил Казакс отметил, что потребление пива во время чемпионата по хоккею значительно увеличилось в секторе HoReCa, где наибольший спрос был на разливное пиво.

Объем продаж Bauskas alus в сегменте HoReCa достиг двузначного роста. Этому способствовало сотрудничество Bauskas alus с Латвийской федерацией хоккея и продажа пива в официальной фан-зоне возле Аrēna Rīga.

Руководитель по коммуникации AS Aldaris Том Курситис также сообщил, что в мае Aldaris наблюдал рост потребления пива, на что повлияли как хоккейный чемпионат, так и нетипичные для мая теплые погодные условия.

В настоящее время трудно судить в целом о рынке пива, но в сегменте HoReCa наблюдаются хорошие результаты продаж пива Mežpils gaišais. По сравнению с маем 2022 года его потребление увеличилось более чем вдвое, и в целом май стал лучшим месяцем за последние три года не только для конкретного пива, но и для сегмента HoReCa в целом.

Май текущего года по сравнению с маем 2022 года показал положительную динамику продаж в магазинах, киосках, специализированных алкогольных магазинах. Реализация бренда Mežpils в мае выросла на 25%.

Курситис сообщил, что в мае этого года по сравнению с маем 2022 года продажи безалкогольного пива также выросли на 26%.