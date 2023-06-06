История повторяется: 82 года назад подрыв электростанции на Днепре обернулся катастрофой

Подрыв был осуществлен 18 августа в 20:15. О нем не предупредили ни население Запорожья, ни население городов и сел, расположенных ниже течения Днепра, ни отступающие военные части, которые переправлялись через Днепр.

Красноармейцы форсируют Днепр в 1941 году. Фото: Ukraina riiklik foto- ja kinoarhiiv

После подрыва вода очень быстро докатилась до острова Хортица, затопила нижнюю его часть, затем достигла Никополя и Марганца, расположенных почти в 80 километрах от места подрыва вниз по течению Днепра.

Воды Днепра повлекли массовые разрушения зданий и забрали с собой всех людей, которые находились в прибрежных районах. Многие населенные пункты были почти полностью смыты водой, кроме того, погибло большое количество советских солдат, находившиеся в плавнях.

При отступлении в 1941 году СССР активно применял тактику «выжженной земли»

Советская историческая наука в течение некоторого времени поддерживала миф о том, что ДнепроГЭС был взорван наступавшими немцами. Позднее этот взрыв стал интерпретироваться как вынужденное решение, необходимое для того, чтобы предотвратить завладение техническим объектом вражеской армией. Собранные историками разных стран свидетельства показывают, что подрыв ДнепроГЭСа был одним из случаев широко применявшейся советским командованием тактики "выжженной земли", сутью которой было уничтожение всех промышленных объектов, которые оставались на оккупированной территории.

Аэрофото уничтоженной советскими войсками дамбы на Днепре. Фото: zp.depo.ua