"Сколько еще людей должны покалечиться?". Требования жителей Иманты к РД

Фото: Скриншот с Facebook/ Imanta/ Мария Бубина

"На этом переходе даже 37 лет назад у меня на глазах сбили моего пятилетнего сына.Стресс испытываю до сих пор при виде этого перехода", - пишет в комментариях к посту рижанка Светлана.

"За последний месяц там 3 ребенка сбили и все на пешеходном переходе. Я своим детям каждый день говорю о том, что нужно внимательно переходить дорогу. Я вообще не понимаю почему ремонт на Юрмалас Гатве не летом делается, а во время учебного года. Там действительно нужно что то сделать, типо лежачего полицейского, чтобы снижали скорость + припаркованные машины вдоль дороги из-за которых ни чего не видно!!", - пишет другая жительница Анастасия.

По словам Берзини, это перекресток также обсуждался во время "экскурсии" по району с должностными лицами из РД, поэтому можно надеется, что вопрос в скором времени будет решен.

Районное общество Иманты и Золитуды было создано в 2019 году. Сейчас в нем около 20 человек. ​

Представитель районного общества отмечает, что общество не очень часто сотрудничает с координатором, но для жителей координаторы - это хороший способ коммуницировать с РД.