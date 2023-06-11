"Сколько еще людей должны покалечиться?". Требования жителей Иманты к РД

Жители Иманты уже не первый год просят установить регулируемый пешеходный переход на проспекте Курземес возле Имантского рынка, а также на улице Зентенес возле Рижской 96-й школы. В этих местах регулярно происходят аварии с участием пешеходов, а у Рижской думы пока нет средств, чтобы решить эти вопросы.
RUS TVNET продолжает рассказывать о том, как жители Риги меняют свои районы в лучшую сторону.
Например, о том, как жители Кенгарагса активно участвуют в жизни района, можно прочитать здесь:
На что жалуются жители Агенскалнса, Торнякалнса и Зиепниеккалнса, читайте здесь:
А про боль жителей Болдераи можно узнать здесь:
Теперь же расскажем об Иманте, Ильгюциемсе и других близлежащих районах.
Напомним, в Риге уже два года работает Центр жителей районов от Рижской думы. Столицу условно разделили на 7 зон, в каждой из которых есть свои координационные пункты. Через координаторов этих пунктов жители могут сообщать РД о проблемах в своем районе.
Каждый координатор отвечает сразу за несколько районов.
"Координатор - это медиатор между Рижской и думой и жителям. Мы не те люди, которые идут чистить снег с улицы, но к нам всегда можно обратиться с проблемой и мы стараемся ее решить", - говорит о своей работе координатор пункта Иманты Гатис Штолцерс.
К его пункту относятся такие районы как Бербеки, Дзирциемс, Ильгюциемс, Иманта, Мукурпурвс, Плескодале, Шампетерис, Засулаукс и Золитуде.
Одним из вопросов, над которым сейчас работает координатор это освещение в парке Нордекю. Инициатива пришла от районного общества Ильгюциемса, было много дискуссий и обсуждений и наконец были выделены финансы.
"Господин Стакис нам обещал, что это будет сделано в этом году", - говорит координатор РД.
По постам в Facebook-группе Ильгюциемса можно судить, что это вопрос актуален для жителей.
Также в этом месте недавно открылась детская площадка, которая подходит для детей с особенными потребностями. Но с этой площадкой тоже есть проблемы. Жители жалуются, что асфальтовая дорожка, которые проходят прямо у площадки, часто используется велосипедистами и людьми на самокатах и там создается опасная ситуация. Жители обратились к координатору с этим вопросом.
"Физически мы не можем перенести дорожку, но мы планируем установить там предупреждения или физические препятствия, чтобы движение не было таким активным", - говорит Штолцерс.
"Это такие моменты, которыми я занимаюсь в последнее время. Конечно, их огромное количество. Что-то где-то не почищено, где-то ямы. Все это проходит через нас.
Мы - голос жителей", - объясняет координатор.
Также в районе Засулаукс будут происходить изменения в движении. Это тоже инициатива районного общества.
"Засулаукс относительно не застроенный район Риги, при этом сейчас там очень интенсивное движение транспорта, так как там много детских садов и школ. Сейчас там большие проблемы с сообщением. У нас были уже встречи с депутатами и с Департаментом сообщения. Надеемся, в ближайшее время решить этот вопрос".
В ближайших планах начать строительство мультифункциональной площадки в Ильгюциемсе, на улице Цемента, за Центром культуры. Сейчас там находится старая баскетбольная площадка.
"Ко мне обращались многие жители с этим вопросом. Это место привлекало внимание рижан и они интересовались судьбой этой площадки. Я свел этих жителей вместе и сейчас с помощью студентов архитектурного факультета РТУ создается план будущего проекта", - рассказывает координатор РД.
Из актуальных вопросов координатор упоминает велодорожку, которая будет создана на улице Дзирзциема, пройдет по улице Буллю и присоединиться к велодорожке Иманта - Даугавгрива.
Вопросы и жалобы жителей могут быть самыми разными. Например, один жителей из района Бербеки обратился к координатору с вопросом о диких животных.
"По району бегают лесные животные, точнее кабаны. Что делать? Я специально выписал несколько запросов, чтобы вы понимали, насколько разными они могут быть", - объясняет координатор РД,
Он отмечает, что старается решить все запросы жителей, но это зависит от множества факторов. Например, от бюджета или нормативных актов.
"Всегда сложно решать вопросы, связанные с сообщением. Жителям кажется, что это просто. Но это не всегда так. Нас ограничивает очень много нормативных актов", - говорит он.
Например, в Иманте, на проспекте Курземес, есть здание, где находится Имантский рынок. Там установлен нерегулируемый пешеходный переход, чтобы добраться к трамвайной остановке. Жители в этом месте должны перейти дорогу из трех полос. Также рядом находится место для разворота и трамвайные пути.
"Я сам там езжу на машине. Я знаю, насколько это место опасно. Я много раз писал об этом месте. Но пока на это нет денег. И этим все заканчивается", - рассказывает Штолцерс.
"Самые больные вопросы - это вопросы сообщения", - добавляет он.
В Facebook-группе "Иманта" можно найти десятки постов с жалобами жителей именно про этот пешеходный переход. Например, в этом посте видно, что в данном месте произошла авария.
А здесь женщина описала свой неприятный опыт, связанный с этим пешеходный переходом.
Но надежда все таки есть. В разговоре с RUS TVNET председатель районного общества Иманты и Золитуде Riga Annenhof Ригонда Берзиня рассказала, что уже привлекла внимание к этой проблеме (RUS TVNET поговорил с Берзиней через пару недель после разговора с координатором пункта Иманты).
Она рассказала, что на днях встречалась с вице-мэром Риги Вилнисом Кирсисом, представителем Департамента сообщения и координатором пункта Иманты. Встреча происходила в Иманте и на ней обсуждались актуальные проблемы района.
"Мы обсудили пешеходный переход у Имантского рынка. Мы регулярно читаем в соцсетях, насколько часто там происходят аварии", - говорит она.
Судя по всему, это вопрос все-таки начал решаться.
Кроме этого, жителей волнует еще одно место в Иманте. А именно пешеходный переход возле Рижской 96-й средней школы. Совсем недавний пост об этой проблеме написала жительница Мария в группе "Иманта" на Facebook.
"На этом переходе даже 37 лет назад у меня на глазах сбили моего пятилетнего сына.Стресс испытываю до сих пор при виде этого перехода", - пишет в комментариях к посту рижанка Светлана.
"За последний месяц там 3 ребенка сбили и все на пешеходном переходе. Я своим детям каждый день говорю о том, что нужно внимательно переходить дорогу. Я вообще не понимаю почему ремонт на Юрмалас Гатве не летом делается, а во время учебного года. Там действительно нужно что то сделать, типо лежачего полицейского, чтобы снижали скорость + припаркованные машины вдоль дороги из-за которых ни чего не видно!!", - пишет другая жительница Анастасия.
По словам Берзини, это перекресток также обсуждался во время "экскурсии" по району с должностными лицами из РД, поэтому можно надеется, что вопрос в скором времени будет решен.
Районное общество Иманты и Золитуды было создано в 2019 году. Сейчас в нем около 20 человек.
Представитель районного общества отмечает, что общество не очень часто сотрудничает с координатором, но для жителей координаторы - это хороший способ коммуницировать с РД.
"Координатор не имеет власти что-то решать. Они могут только выслушать и дать информацию. Координатор для этого и нужен. Так как мы начали работать еще до создания Центра жителей районов, мы сами узнавали куда и как обращаться, и сейчас мы можем функционировать без помощи координатора. Координатор только ускоряет эти процессы, так как теперь все это происходит быстрее", - объясняет она.
О Центре жителей районов
С 1 мая 2021 года в Риге работает Центр жителей районов РД. Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей РД, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.
Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов.
Для каждого центра была создана Facebook-группа, чтобы жителям было удобнее напрямую связываться с координаторами пунктов или писать в группе свои жалобы и предложения. Контакты всех пунктов и ссылки на группы указаны здесь.
Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.
Вместе с созданием Центра жителей районов в 2021 году начали появляться и районные общества (многие были созданы и раньше). Это общественные организации, созданные жителями, которым небезразлична судьба своего района. Вступить в эти общества может каждый. По данным РД, сейчас в Риге 58 районных обществ. Группы большинства этих обществ можно также найти в Facebook.
Подробные контакты всех районных обществ можно найти здесь.
Обратиться к Рижской думе может каждый
Свои предложения по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы или жалобы могут подать все жители (не только рижане). Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.
Несколько способов, как это можно сделать:
- Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.
- Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.
Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.
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