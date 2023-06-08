Романтическое путешествие в Париж превратилось в кошмар из-за туроператора

"Вроде бы все было в порядке, прислали целый список предложенных гостиниц, подруга выбрала гостиницу, все было хорошо", - рассказал Рейнис.

После прибытия в гостиницу вся радость исчезла, так как номер вообще не был похож на тот, за который пара заплатила.

Туристическое агентство на жалобы недовольных клиентов ответила, что они на себя ответственность брать не будут. И деньги за неиспользованные услуги гостиницы полностью вернуть нельзя, так как гостиница наложила штраф.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: