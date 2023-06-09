Кривое зеркало: что кремлевские СМИ говорят о взрыве на Каховской ГЭС?

Ложь о том, что оккупационные власти успешно организовали эвакуацию населения

Больше всего внимания подконтрольные Кремлю телеканалы и пропагандистские интернет ресурсы уделили тому, как оккупационные "власти" якобы успешно организовали эвакуацию жителей затопленных городов и сел.

На самом деле, процесс эвакуации полностью провалился. По данным "Медузы", эвакуация, организованная оккупационными "властями", скорее помешала тем, кто пытался спастись самостоятельно.

Как рассказал "Медузе" сотрудник государственного издания, зрителям и читателям российских СМИ одновременно сообщалось, что "Россия спасает и помогает", а "Украина обстреливает тех, кому Россия помогает".

"Медуза", ссылаясь на источник, близкий к администрации президента России, поясняет, что пока "напирать на причины [катастрофы] нецелесообразно".

"Официально президент указывает на Украину, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу говорит, что это сделала Украина, Дмитрий Песков тоже делает такие заявления. Этого достаточно. А акцент лучше сделать на положительном, в том числе чтобы излишне не пугать людей. Стандартный механизм отработки", - уверяет источник.

Он также подчеркивает, что авария на ГЭС - это "важное событие", но оно "не должно выделяться на фоне других событий".

О таком отношении свидетельствует и реакция оккупационных властей на катастрофу. На информацию об обрушении плотины Каховской ГЭС они отреагировали только спустя несколько часов, заявив, что "большой эвакуации" не потребуется.

Вечером было объявлено, что план эвакуации жителей "составлен", но тех "кто проявляет желание эвакуироваться", якобы оказалось "мало".

Все это время люди пытались спасти себя и своих соседей, а пропагандисты в новостных передачах российских каналов говорили, что те, кто спасался от воды на крышах своих домов, просто отказывались эвакуироваться.