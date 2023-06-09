Кривое зеркало: что кремлевские СМИ говорят о взрыве на Каховской ГЭС?

Российские государственные СМИ, лояльные Кремлю, не получили четких инструкций о том, как освещать взрыв на Каховской ГЭС. Обычно "методички" с рекомендациями, как освещать то или иное событие, появляются в очень короткие сроки, сообщает "Медуза" со ссылкой на свои источники.
По данным "Медузы", пропагандистам даже не сказали, что нужно называть в качестве причины разрушения плотины Каховской ГЭС.
"Педалировать не надо, но и не надо замалчивать", - так рассказал о подходе пропаагандиских СМИ один из собеседников "Медузы".
Подконтрольные Кремлю телеканалы и лояльные ему интернет сайты действительно разошлись в оценках произошедшего на Каховской ГЭС. В большинстве случаев основные российские каналы даже не ставили взрыв на Каховской ГЭС главной темой новостных выпусков.
Как указывает, "Медуза" в дневном выпуске новостей "Вести" на телеканале "Россия 1" от 8 июня, первый сюжет был о том, как российские войска якобы "успешно отражают" атаки ВСУ.
Наводнение в Херсонской области программа назвала "паводком, который последовал за украинским обстрелом каховской плотины". Аналогичный нарратив повторили и вечерние новости, назвав катастрофу на ГЭС "варварской акцией" со стороны Украины. Телеканал НТВ использовал слово "наводнение" описывая ситуацию на Каховской ГЭС.
В одном из выпусков новостей российского "Первого канала" сюжет о катастрофе на Каховской ГЭС стал лишь четвертым по счету. До этого показывали сюжеты о "международном форуме министров образования"; новости о якобы уничтоженном западном вооружении на фронте; а также сюжет о задержании "киевского агента" в Донецке. По данным "Медузы", "Первый канал" особо не акцентировал внимание на освещении причин катастрофы, сообщалось, что ГЭС подверглась нападению, но не уточнялось, как именно и кто на нее напал.
Ложь о том, что оккупационные власти успешно организовали эвакуацию населения
Больше всего внимания подконтрольные Кремлю телеканалы и пропагандистские интернет ресурсы уделили тому, как оккупационные "власти" якобы успешно организовали эвакуацию жителей затопленных городов и сел.
На самом деле, процесс эвакуации полностью провалился. По данным "Медузы", эвакуация, организованная оккупационными "властями", скорее помешала тем, кто пытался спастись самостоятельно.
Как рассказал "Медузе" сотрудник государственного издания, зрителям и читателям российских СМИ одновременно сообщалось, что "Россия спасает и помогает", а "Украина обстреливает тех, кому Россия помогает".
"Медуза", ссылаясь на источник, близкий к администрации президента России, поясняет, что пока "напирать на причины [катастрофы] нецелесообразно".
"Официально президент указывает на Украину, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу говорит, что это сделала Украина, Дмитрий Песков тоже делает такие заявления. Этого достаточно. А акцент лучше сделать на положительном, в том числе чтобы излишне не пугать людей. Стандартный механизм отработки", - уверяет источник.
Он также подчеркивает, что авария на ГЭС - это "важное событие", но оно "не должно выделяться на фоне других событий".
О таком отношении свидетельствует и реакция оккупационных властей на катастрофу. На информацию об обрушении плотины Каховской ГЭС они отреагировали только спустя несколько часов, заявив, что "большой эвакуации" не потребуется.
Вечером было объявлено, что план эвакуации жителей "составлен", но тех "кто проявляет желание эвакуироваться", якобы оказалось "мало".
Все это время люди пытались спасти себя и своих соседей, а пропагандисты в новостных передачах российских каналов говорили, что те, кто спасался от воды на крышах своих домов, просто отказывались эвакуироваться.
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