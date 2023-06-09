Полиция комментирует дело о сексуальных домогательствах на рейсе Лиепая - Ница

Вы должны твитнуть, чтобы что-то произошло

Ir jāliek arī tvitterī, lai kaut kas notiktu. pic.twitter.com/8JpRjshZtI — Dita (@dittuminati) June 6, 2023

Дита рассказала порталу Apollo.lv: "Зная, как работает автобусный парк, я удивлена, что все произошло так быстро. Если этот водитель действительно был уволен. Поэтому я приятно удивлена, что что-то можно сделать так быстро.

Я просто хочу знать, достаточно ли было сделано.

Мне интересно, просмотрели ли они видеозаписи. Смотрели ли они только мою поездку, или они смотрели и другие поездки, в которых участвовал этот водитель. Возможно, они что-то нашли. Это было бы важно в данный момент".

На вопросы Диты Лиепайский автобусный парк ответил, что призывает ее сделать официальное заявление в правоохранительные органы и что предоставит всю необходимую информацию в соответствии с нормативно-правовыми актами и установленным порядком.

Дита написала заявление в полицию 4 июня, на следующий день после инцидента. Она пока не получила от полиции никакой информации, кроме того, что ее заявление было получено и начато ведомственное расследование.

Мадара Шершнева, старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Курземского региона, прокомментировала ситуацию порталу Apollo.lv: "В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия".

На вопрос, советует ли полиция женщинам носить с собой перцовый баллончик, как Дита в тот вечер (но он не был использован), представитель полиции ответила: "Полиция не может утверждать, основываясь на ежедневных событиях и звонках, что существуют угрозы безопасности, которые делают необходимыми ношение средств самообороны, но каждый человек может принять это решение самостоятельно".

На вопрос о том, что она чувствует теперь, когда это событие привлекло внимание всей Латвии, Дита ответила: "Сейчас я мало думаю о чувствах. Нам просто нужно выяснить, что происходит, и разобраться с этим вопросом".

Она добавила: "Я бы чувствовала себя глупо, если бы ничего не сказала и через несколько дней, например, прочитала бы на лиепайском сайте, что с женщиной что-то случилось".