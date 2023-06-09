Полиция комментирует дело о сексуальных домогательствах на рейсе Лиепая - Ница

Водитель автобуса, который предлагает последней пассажирке пять евро за секс, не принимает отказа и едет за ней по пустынной проселочной дороге, говоря, что у него "давно ничего не было" - это скандал. Вечером в субботу, 3 июня, инцидент в автобусе Лиепая - Ница поднял на ноги всю Латвию. Но что будет дальше?
Дита получила извинения от автобусного парка Лиепаи. В отличие от пояснений, отправленных в прессу, в письме с извинениями более подробно изложено, как проходила проверка фактов.
"Параллельно с общением с вами и водителем автобуса мы проанализировали имеющиеся видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в автобусе, и пришли к выводу, что водитель автобуса действовал так, как вы описали", - говорится в письме.
И снова сила видео.
Atkal video spēks. pic.twitter.com/ocQma9eUli— Dita (@dittuminati) June 5, 2023
Как уже сообщалось, Лиепайский автобусный парк (LAP) незамедлительно приступил к процедуре прекращения трудовых отношений с конкретным водителем автобуса.
Однако Дита считает, что одних извинений недостаточно. И не для себя. Она отправила ответное электронное письмо Лиепайскому автобусному парку:
"Спасибо за письмо с извинениями. К сожалению, извинения от председателя правления автобусного парка мало что значат. Сейчас актуально выяснить, какая была мотивация водителя автобуса. Какие беседы были проведены с водителем? Проанализировали ли вы все имеющиеся записи с камер видеонаблюдения в автобусе, чтобы проверить, случалось ли такое раньше?".
Вы должны твитнуть, чтобы что-то произошло
Ir jāliek arī tvitterī, lai kaut kas notiktu. pic.twitter.com/8JpRjshZtI— Dita (@dittuminati) June 6, 2023
Дита рассказала порталу Apollo.lv: "Зная, как работает автобусный парк, я удивлена, что все произошло так быстро. Если этот водитель действительно был уволен. Поэтому я приятно удивлена, что что-то можно сделать так быстро.
Я просто хочу знать, достаточно ли было сделано.
Мне интересно, просмотрели ли они видеозаписи. Смотрели ли они только мою поездку, или они смотрели и другие поездки, в которых участвовал этот водитель. Возможно, они что-то нашли. Это было бы важно в данный момент".
На вопросы Диты Лиепайский автобусный парк ответил, что призывает ее сделать официальное заявление в правоохранительные органы и что предоставит всю необходимую информацию в соответствии с нормативно-правовыми актами и установленным порядком.
Дита написала заявление в полицию 4 июня, на следующий день после инцидента. Она пока не получила от полиции никакой информации, кроме того, что ее заявление было получено и начато ведомственное расследование.
Мадара Шершнева, старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Курземского региона, прокомментировала ситуацию порталу Apollo.lv: "В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия".
На вопрос, советует ли полиция женщинам носить с собой перцовый баллончик, как Дита в тот вечер (но он не был использован), представитель полиции ответила: "Полиция не может утверждать, основываясь на ежедневных событиях и звонках, что существуют угрозы безопасности, которые делают необходимыми ношение средств самообороны, но каждый человек может принять это решение самостоятельно".
На вопрос о том, что она чувствует теперь, когда это событие привлекло внимание всей Латвии, Дита ответила: "Сейчас я мало думаю о чувствах. Нам просто нужно выяснить, что происходит, и разобраться с этим вопросом".
Она добавила: "Я бы чувствовала себя глупо, если бы ничего не сказала и через несколько дней, например, прочитала бы на лиепайском сайте, что с женщиной что-то случилось".
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