В Финляндии появился окунь, который может укусить человека

"Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать", - сказал представитель Финского рыболовного сообщества Юха Ояхарью.

Для Финляндии солнечный окунь - инвазивный вид.

"Солнечный окунь ест все, что попадается ему на пути", - добавил Ояхарью.

Специалист Центра природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас призвала местных жителей сообщать, если они увидят эту рыбу в природе.

Естественный ареал солнечного окуня - Северная Америка от Северной Дакоты до Нью-Джерси и от Гудзонова залива до Южной Каролины. Промысловой ценности он не представляет, на большинстве водоемов Восточной Европы является сорным инвазивным видом, представляющим существенную пищевую конкуренцию молоди местных хищных видов рыбы, а также наносит урон рыбному хозяйству, поедая молодь ценных видов, таких как судак, лещ, плотва, карп и т. д.