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В Финляндии появился окунь, который может укусить человека

rus.postimees.ee
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Солнечный окунь.
Солнечный окунь. Фото: Caro / Frank Sorge

В Финляндии появился солнечный окунь, который кусает людей, защищая место откладывания икры, пишет Rus.Postimees

"Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать", - сказал представитель Финского рыболовного сообщества Юха Ояхарью.

Для Финляндии солнечный окунь - инвазивный вид.

"Солнечный окунь ест все, что попадается ему на пути", - добавил Ояхарью.

Специалист Центра природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас призвала местных жителей сообщать, если они увидят эту рыбу в природе.

Естественный ареал солнечного окуня - Северная Америка от Северной Дакоты до Нью-Джерси и от Гудзонова залива до Южной Каролины.

Промысловой ценности он не представляет, на большинстве водоемов Восточной Европы является сорным инвазивным видом, представляющим существенную пищевую конкуренцию молоди местных хищных видов рыбы, а также наносит урон рыбному хозяйству, поедая молодь ценных видов, таких как судак, лещ, плотва, карп и т. д.

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