Липину интересно ⟩ Главное - оскорбиться. Каким "оккупантам" адресован скандальный плакат?

Обидеться на фанерный плакат величиной 60х60 см может каждый. Куда сложнее оказалось разобраться - в чем суть происходящего и насколько нужно накладывать местный контекст на работы украинских художников на выставке, посвященной войне в Украине.
Что случилось?
О скандальном плакате в здании Национальной библиотеки (LNB) стало известно в понедельник, 12 июня, - об этом в своем Facebook сообщил депутат Рижской думы от партии "Согласие" Константин Чекушин. Он же выразил и главную претензию к плакату - по его словам, термин "русские оккупанты" в Латвии иногда используется для обозначения определенной части общества.
"Ни для кого не секрет, что очень многих граждан и неграждан Латвии местные националисты называют "русскими оккупантами". Безотносительно войны в Украине. <...> Это очевидно криминальный призыв в контексте Риги, - написал он в соцсети. - <...> Плакат должен быть убран, причем желательно сразу в мусорник".
"С учетом исторического контекста прошу разъяснить, каких лиц называют "русскими оккупантами"?" - спросил депутат в своем письме, адресованном библиотеке, Министерству культуры и Госполиции.
Партия "Согласие", по мнению которой плакат может еще больше разделить общество и спровоцировать ненависть и насилие, призвала снять его и обратилась к начальнику Госполиции Арманду Руксу и министру культуры Наурису Пунтулису с просьбой провести оценку, не направлен ли он на разжигание национальной и этнической розни.
Кто такие "русские оккупанты"
Начнем с очевидных вещей. В контексте Латвии у слова "оккупанты" действительно очень сложная история. И правда зачастую оно используется так, что случайно или целенаправленно задевает и вполне себе патриотичных русскоязычных граждан Латвии. Об этом еще в прошлом году я спорил с депутатом Сейма Янисом Иесалниексом.
Но контекст все-таки очень важен. Я съездил на пресловутую выставку (о которой до скандала, честно говоря, не слышал - хоть какая-то польза). До того как увидеть плакат "Русский оккупант. Лучшее удобрение" (60х60 см, фанера, лазерная резка, 2022), нужно пройти мимо двух плакатов с названием выставки - "Мы победим! Переможемо!" ("Mēs uzvarēsim! Переможемо!").
На столе у входа в помещение, где расположен плакат, находятся листки и брошюры с информацией об украинской группе художников TIGOIS, а первый же экспонат у входа - это большой золотой цилиндр с магнитами в форме границ Украины, символа полка "Азов" и украинского трезубца.
Нужно очень и очень постараться, чтобы, войдя в помещение, пусть даже и Латвийской Национальной библиотеки, увидеть в словосочетании "русский оккупант" атаку на местных русскоязычных.
На всякий случай, с улицы случайно заметить плакат тоже нельзя - только точно зная, что он там, можно увидеть его за стеклом. Так что отгородиться от контекста выставки никак нельзя.
На всякий случай уточню, что на фотографии, которую в Facebook выложил Чекушин (и с которой все началось), плакат находится несколько на другом месте. Как мне объяснили в библиотеке - его пришлось передвинуть так, чтобы он попадал в поле зрения камер видеонаблюдения - из опасения за сохранность.
Многие, не только Чекушин, говорят о том, что само местонахождение плаката с такой надписью в Риге уже меняет тот самый контекст. Но, позвольте, а если бы это была передвижная выставка - то как? В Германии и Франции плакат выставляется, а в странах Балтии оставляем в загашнике?
Выставка - это единый конструкт, который художники выстраивают с конкретным замыслом. Нельзя просто брать и выдергивать из него отдельные экспонаты - это как выдергивать предложения из песен или кадры из фильма.
Об этом же сказали и представители организаторов выставки.
"Эту работу не нужно воспринимать как какой-то предвестник или что-то относящееся к нашему обществу - это авторская работа художника о том, что происходит в Украине", - приводит Rus.LSM слова руководителя библиотеки по связям с общественностью Агиты Мачуки.
Открытие выставки "Mēs uzvarēsim! Переможемо!"
LNB распространила открытое письмо о том, что плакат является произведением искусства, выражающим отношение украинских художников к продолжающейся войне и оккупации территорий Украины.
"LMS (Союз художников Латвии. - Прим. ред.) призывает понять и уважать посыл, представленный авторами выставки", - сообщила RUS TVNET Мачука.
В общем, плакат никуда не уберут - представитель Министерства культуры Даце Визуле, отвечая на вопрос RUS TVNET, заявила, что Минкульт присоединяется к мнению подведомственной ему LNB, подчеркивая, что, согласно 100-й статье Конституции Латвии, каждый имеет право на свободу слова, а цензура запрещена.
Сами художники тоже не очень поняли, в чем суть скандала. В разговоре с RUS TVNET группа TIGOIS отметила, что их работа направлена на жителей России и тех, кто радуется тому, что происходит в Украине.
"Если русскоязычным не нравится плакат, пусть протестуют и еще лучше поддерживают Украину. <...>
И почему русскоязычные в Латвии сопоставляют себя с российскими оккупантами в Украине? Это парадокс!" - ответили в TIGOIS на запрос RUS TVNET.
Похожие истории
Надо сказать, что похожие истории в Латвии происходят с определенной периодичностью.
Не далее как в прошлом году портал RUS TVNET попал в скандал из-за того, что украинская журналистка Виктория Дудченко в своем тексте использовала слово "русский", подразумевая всех тех, кто поддерживает Путина, и слово "латыш", относя его ко всем жителям Латвии с европейскими ценностями - вне зависимости от их национальности и родного языка.
RUS TVNET тогда статью поправил и ситуацию разъяснил - но стало вполне очевидно, что украинцам не очень понятен местный контекст и переживания отдельных жителей Латвии по поводу использования слова "русский".
А осенью 2022 года в похожий скандал попал Государственный центр доноров крови - за фразы вроде "Латышский язык у нас в крови" и "Стань чистокровным!".
Кстати, по любопытному стечению обстоятельств замечены были плакаты с такими надписями именно в LNB.
И вот уже в третий раз - с упорством, достойным лучшего применения - находятся желающие обидеться. Хотя и в предыдущие два раза, и в этот раз, кажется, вполне ясно, что вопрос исключительно в коммуникации.
Не в первый раз, кстати, видна и история, когда политики "Согласия" борются с искусством.
Тот самый Константин Чекушин в 2021 году возражал против работы художника Кристиана Бректе "Посвящение Джемме Скулме" на стене здания 40-й средней школы в Риге.
А в прошлом году под давлением Даугавпилсского самоуправления (главой которого является Андрей Элксниньш - тогда еще член "Согласия") Арт-центр им. Марка Ротко снял три работы с выставки эстонского керамиста Сандерса Раудсепа "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни". В цикле "Ваш личный альтернативный Иисус" художник по-разному интерпретировал крест.
Но мурал на стене многоэтажного здания намного заметнее фанерного плаката 60x60 см. А писем с жалобами относительно выставки в Даугавпилсе было как минимум несколько, в том числе и от религиозных деятелей города.
В данном же случае... Будем честны, без этого скандала о выставке "Мы победим! Переможемо!" знало бы намного меньше людей. И очень большой вопрос, нашелся ли бы среди посетителей кто-то, кого бы плакат задел настолько, чтобы подавать заявления в прокуратуру и суд.
***
Я не хочу быть понят превратно. Плакат "Pусский оккупант. Лучшее удобрение" определенно провоцирующий. И хоть авторы выставки не знали всего контекста словосочетания в Латвии, его могли бы учесть представители Национальной библиотеки (при этом не думаю, что тут играл роль злой умысел).
И аргумент "а почему вы обижаетесь, вы же не оккупанты" - я считаю абсолютно дурацким. Так можно оправдать любое оскорбление.
Но при этом же я абсолютно уверен, что плакат не стоит того скандала, который вокруг него был раздут. После "Согласия" в дело вмешались и "Стабильности!", и Русский союз Латвии, и "Суверенная власть" - и все непременно хотят подать куда-то заявление и кого-то призвать к ответственности. Разумеется, исключительно из-за личного негодования, а вовсе не ради каких-то политических баллов.
Тут недавно RUS TVNET обвинили в неправильном использовании слова "депортация". И очень многие встали на нашу защиту - за что им большое спасибо.
Так вот мне кажется, что в данном контексте слово "оккупанты" выполняет ту же роль. Мы можем спорить об уместности, о значении, о том, как это слово отзывается в нашем обществе. Но обижаться и требовать какой-то юридической сатисфакции - это явный перебор.
А на выставку всем рекомендую сходить - там очень классные экспонаты.
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