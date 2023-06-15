Липину интересно ⟩ Главное - оскорбиться. Каким "оккупантам" адресован скандальный плакат?

Кто такие "русские оккупанты"

Начнем с очевидных вещей. В контексте Латвии у слова "оккупанты" действительно очень сложная история. И правда зачастую оно используется так, что случайно или целенаправленно задевает и вполне себе патриотичных русскоязычных граждан Латвии. Об этом еще в прошлом году я спорил с депутатом Сейма Янисом Иесалниексом.

Но контекст все-таки очень важен. Я съездил на пресловутую выставку (о которой до скандала, честно говоря, не слышал - хоть какая-то польза). До того как увидеть плакат "Русский оккупант. Лучшее удобрение" (60х60 см, фанера, лазерная резка, 2022), нужно пройти мимо двух плакатов с названием выставки - "Мы победим! Переможемо!" ("Mēs uzvarēsim! Переможемо!").

Плакат выставки "Мы победим! Переможемо!" Фото: Артём Липин

На столе у входа в помещение, где расположен плакат, находятся листки и брошюры с информацией об украинской группе художников TIGOIS, а первый же экспонат у входа - это большой золотой цилиндр с магнитами в форме границ Украины, символа полка "Азов" и украинского трезубца.

Нужно очень и очень постараться, чтобы, войдя в помещение, пусть даже и Латвийской Национальной библиотеки, увидеть в словосочетании "русский оккупант" атаку на местных русскоязычных.

На всякий случай, с улицы случайно заметить плакат тоже нельзя - только точно зная, что он там, можно увидеть его за стеклом. Так что отгородиться от контекста выставки никак нельзя.

Как выглядит выставка "Мы победим! Переможемо!" с улицы Фото: Артём Липин