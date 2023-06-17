Как Советский Союз подавил народное восстание в ГДР

Все это уже задолго до июня 1953 года вызывало сначала глухое, а потом и все более явное брожение в ГДР, которая семимильными шагами шла к политическому и экономическому банкротству. Только одна деталь: в Западной Германии карточки уже отменили, а в Восточной они существовали, причем их не всегда отоваривали. Так что вовсе не случайно десятки, сотни тысяч жителей ГДР бежали на Запад, благо граница была тогда еще полуоткрыта. В одном только 1952 году из ГДР в ФРГ сбежали 180 тысяч человек, а в первой половине 1953 года - еще 226 тысяч.