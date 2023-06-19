Фото ⟩ Полицейские помогли лебединому семейству безопасно добраться до реки

Участковый Сигне Лаас сказала, что такого рода меры безопасности для птиц приходилось предпринимать и раньше. Хотя река Тыстамаа, впадающая в море, берет свое начало из озера Эрмисту, птицы почему-то проходят через город и только потом направляются к реке. В этот раз по городу гуляли родители с шестью птенцами.

Птенцы время от времени делали перерывы на отдых, но храбро ковыляли к реке под бдительным оком своих родителей. Воды в реке было маловато, но лебеди после долгого путешествия могли охладиться. Еще километр по реке - и уже покажется море.