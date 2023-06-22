Фото ⟩ Сотни молний в небе над Турцией

Астрофотограф Угур Икизлер получил впечатляющее изображение, соединив воедино множество снимков, сделанных недалеко от его дома в прибрежном городе Муданья. Отдельные изображения были сделаны в течение 50-минутного периода 16 июня, что означает, что во время шторма молния ударяла каждые 30 секунд.

Фотограф рассказал изданию Live Science, что был впечатлен. Это явление одновременно было и ужасающим, и прекрасным.

На картинке видно как минимум три типа молнии:

молния, которая начинается и заканчивается в облаках;

молния, которая ударяет в землю;

молния, которая ударяет в море.

В этом районе так много молний во время грозы не редкость. Во всем мире ежегодно происходит 1,4 миллиарда ударов молнии, или три миллиона каждый день.

Каждая молния имеет заряд от 100 миллионов до миллиарда вольт. Таким образом, воздух вокруг молнии может нагреваться до 33 тысяч градусов Цельсия. Для сравнения: температура на поверхности Солнца достигает 5,5 тысячи градусов Цельсия.