Из вольера в зоопарке сбежал самец красной панды. Вероятно, ему надоела его подруга

Красная панда сбежала из вольера в польском зоопарке и забралась на высокое дерево, с которого не смогла слезть. Чтобы достать животное, пришлось вызывать пожарных. Сотрудники зоопарка считают, что самцу красной панды надоела его партнерша, и он сбежал.
В субботу, 17 июня, сотрудник Гданьского зоопарка заметил, что из вольера пропал семилетний самец красной панды Понзу. В нем была только его партнерша Майя. Немедленно были начаты поиски пропавшего животного, и вскоре его заметили сидящим на дереве в другом месте на территории зоопарка. Однако животное забралось так высоко, что пришлось вызывать пожарных, чтобы спустить панду на землю.
Как позже рассказал польскому инфоагентству PAP начальник пожарной команды Яцек Якобчик, для того, чтобы доставить к панде ветеринара, пришлось использовать подъемник и пожарную лестницу. В это время смотрители зоопарка держали под деревом большую сеть.
В конце концов Понзу успешно вернули в его загон, хотя некоторые подозревают, что он предпочел бы остаться на дереве. Это может быть связано с тем, что Понзу и ранее несколько раз сбегал из вольера из-за напряженности между ним и самкой Майей. В таких случаях самцы панды нередко ищут покоя и уединения.
"Иногда самке удается подтолкнуть самца к играм, но чаще это не срабатывает и самец уходит от нее, давая понять: "Оставь меня в покое, я иду спать", - рассказали сотрудники зоопарка.
Хотя примерно ясно, почему Понзу сбежал из вольера, до сих пор неясно, как он это сделал. Все меры безопасности в зоопарке были соблюдены. Возможно, животному повезло и он нашел лазейку в электрическом заборе.
"Из Гданьского зоопарка сбежала красная панда. Сотрудники считают, что его выбесила его гражданская жена. Рекомендую это всем абьюзерам - если не нравится, то уходи, а не бей".
No Gdaņskas zoodārza izmucis sarkanais panda. Darbinieki uzskata, ka tāpēc, ka izbesījusi viņa civilsieva. To iesaku arī visiem varmākām - ja nepatīk, tad tinies, nevis sit.https://t.co/wsHkqCdhhO— Poseidons (@erbe_kurpe) June 20, 2023
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