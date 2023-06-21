Из вольера в зоопарке сбежал самец красной панды. Вероятно, ему надоела его подруга

В субботу, 17 июня, сотрудник Гданьского зоопарка заметил, что из вольера пропал семилетний самец красной панды Понзу. В нем была только его партнерша Майя. Немедленно были начаты поиски пропавшего животного, и вскоре его заметили сидящим на дереве в другом месте на территории зоопарка. Однако животное забралось так высоко, что пришлось вызывать пожарных, чтобы спустить панду на землю.

Как позже рассказал польскому инфоагентству PAP начальник пожарной команды Яцек Якобчик, для того, чтобы доставить к панде ветеринара, пришлось использовать подъемник и пожарную лестницу. В это время смотрители зоопарка держали под деревом большую сеть.

В конце концов Понзу успешно вернули в его загон, хотя некоторые подозревают, что он предпочел бы остаться на дереве. Это может быть связано с тем, что Понзу и ранее несколько раз сбегал из вольера из-за напряженности между ним и самкой Майей. В таких случаях самцы панды нередко ищут покоя и уединения.