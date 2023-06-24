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Видео ⟩ "Это могли быть мы": семья отказалась от мест на "Титане" перед экспедицией

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

По сообщению CNN, отец и сын отказались от экспедиции на "Титане" всего за несколько недель до трагедии. Они опасались за безопасность подводной лодки.

Джей Блум и его сын Шон заявили, что оба обеспокоены подлодкой и ее способностью путешествовать так глубоко в океане. По словам бизнесмена, владелец лодки был полностью уверен в ее безопасности: "хотя риск и очевиден, но это намного безопаснее, чем полет на вертолете или даже погружение с аквалангом".

"Он был абсолютно уверен, что это безопаснее, чем переходить улицу. Я уверен, что он действительно верил в то, что говорил. Но он был очень неправ", - добавил Джей Блум.

Их места в итоге заняли бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

"Я увидел много "красных флажков", - сказал Шон. Он выразил беспокойство отцу, что судно вряд ли сможет успешно погрузиться так глубоко в океан.

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш даже прилетел, чтобы встретиться с ними в марте, чтобы уговорить Джея отправиться в экспедицию.

"Он был так увлечен этим проектом. Он не смотрел на проблемные вещи, которые я и другие видели", - добавил он.

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