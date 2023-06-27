Названы лучшие города мира для жизни

При создании индекса качества жизни EIU оценил 173 города со всего мира по нескольким важным факторам, включая здравоохранение, возможности получения образования, инфраструктуру и окружающую среду.

Вена уже несколько раз возглавляла этот список.

Надежная инфраструктура австрийской столицы, отличная культурно-развлекательная жизнь, безупречные услуги в области образования и здравоохранения и в этом году обеспечили ей первое место.

Но Копенгаген, столица Дании, не сильно отстает от Вены, которая занимает второе место. На третьем и четвертом месте австралийские города Мельбурн и Сидней, которые в последние годы опустились в списке.

Несколько канадских городов также входят в первую десятку. Ванкувер занял пятое место, Калгари седьмое, а Торонто девятое. В свою очередь, швейцарский город Цюрих занял шестое место, а Женева делит седьмое место с Калгари. Первую десятку замыкает японский город Осака.