Названы лучшие города мира для жизни

Столица Австрии - Вена - вновь была названа самым пригодным для жизни городом мира, согласно новому исследованию Economist Intelligence Unit (EIU).
При создании индекса качества жизни EIU оценил 173 города со всего мира по нескольким важным факторам, включая здравоохранение, возможности получения образования, инфраструктуру и окружающую среду.
Вена уже несколько раз возглавляла этот список.
Надежная инфраструктура австрийской столицы, отличная культурно-развлекательная жизнь, безупречные услуги в области образования и здравоохранения и в этом году обеспечили ей первое место.
Но Копенгаген, столица Дании, не сильно отстает от Вены, которая занимает второе место. На третьем и четвертом месте австралийские города Мельбурн и Сидней, которые в последние годы опустились в списке.
Несколько канадских городов также входят в первую десятку. Ванкувер занял пятое место, Калгари седьмое, а Торонто девятое. В свою очередь, швейцарский город Цюрих занял шестое место, а Женева делит седьмое место с Калгари. Первую десятку замыкает японский город Осака.
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