Турист умер после попытки попробовать все напитки, предлагаемые в баре

После трагедии семья выразила возмущение реакцией отеля на чрезвычайную ситуацию, заявив, что она была непрофессиональной и неэффективной.

"Когда прибыла медсестра отеля, я спросил, вызывали ли скорую помощь, и она сказала "нет". Я думал, что она попытается сама спасти человека. Но этого не случилось. Я заметил, что температура его тела начала падать. Я проверил его пульс и не смог его нащупать", - сказала родственник.

Он заявил, что медсестра не была достаточно обучена спасению жизни: "Может быть, если бы она знала, что делает, может быть, он был бы еще жив".

Семья начала сбор пожертвований на платформе GoFundMe, чтобы можно было покрыть расходы на похороны родственника в Великобритании.