Турист умер после попытки попробовать все напитки, предлагаемые в баре

Британец, отдыхавший со своей семьей на Ямайке, умер после попытки выпить все коктейли из меню напитков в баре, сообщает Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Тимоти Саузерн успел выпить 12 из 21 различных коктейлей из списка напитков. После он вернулся в свой номер в отеле Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Энн, где позже умер, сообщает ITV News.
Патологоанатом из Кингстона сказал, что причиной смерти 53-летнего мужчины из Стаффордшира стал "острый гастроэнтерит, вызванный употреблением алкоголя".
По словам властей, коронер Стаффордшира Эмма Серрано признала, что его смерть была связана с алкоголем.
Первоначальное расследование смерти Саузерна показало, что он все утро пил бренди и пиво. В какой-то момент дня Саузерн встретил двух женщин из Канады, которые отмечали день рождения. Женщины рассказали ему, что пытаются выполнить задание - выпить 21 коктейль до полуночи в честь своего праздника. Не понятно, как быстро Саузерн выпил 12 из них.
Члены его семьи, которые были с ним в поездке, сказали, что тщетно пытались ему помочь.
"Он лежал на спине и задыхался. Я уложил его и вызвал скорую помощь. Он издавал булькающие звуки, его вырвало. Я выкрикивал его имя, но он не отвечал", - сказал властям один из членов его семьи.
После трагедии семья выразила возмущение реакцией отеля на чрезвычайную ситуацию, заявив, что она была непрофессиональной и неэффективной.
"Когда прибыла медсестра отеля, я спросил, вызывали ли скорую помощь, и она сказала "нет". Я думал, что она попытается сама спасти человека. Но этого не случилось. Я заметил, что температура его тела начала падать. Я проверил его пульс и не смог его нащупать", - сказала родственник.
Он заявил, что медсестра не была достаточно обучена спасению жизни: "Может быть, если бы она знала, что делает, может быть, он был бы еще жив".
Семья начала сбор пожертвований на платформе GoFundMe, чтобы можно было покрыть расходы на похороны родственника в Великобритании.
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