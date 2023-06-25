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Видео ⟩ Эксперимент показал, что имплозия делает с человеком

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Обычно у нарядов для дайверов давление регулируется, но если что-то пойдет не так, это может закончиться трагически. Чтобы понять, что именно случится с водолазом в такой трагической ситуации, передача MythBusters осуществила научный эксперимент, создав манекен человеческой формы из частей свиньи, сообщает СМИ Insider. 

В мясной манекен были помещены кости, мускулы, жир, кожа и кишечник. Все это было помещено в водолазный костюм и погружено в воду, на глубину около 100 метров, где давление примерно в девять раз выше, чем на уровне моря.

Видео с экспериментом вновь стало популярным в социальных сетях, из-за попыток понять, что могло случиться с пассажирами туристической подлодкой "Титан", которые трагически погибли на пути к обломкам "Титаника".

Следует отметить, что пять пассажиров, погибших на подлодке "Титан", не надели водолазные костюмы, и, скорее всего, находились сильно глубже 100 метров, когда подводный корабль взорвался. Это означает, что имплозия, которую искусственный мясной манекен испытал в эксперименте, может быть гораздо медленнее, чем то, что пережили пассажиры подводной лодки. Они, скорее всего, умерли за миллисекунды, отмечает Insider. 

Предупреждаем, что видео эксперимента может быть неприятным!

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