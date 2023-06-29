В средних школах станет меньше уроков спорта

Согласно плану VISC, с 2024/2025 учебного года на предмет "Спорт и здоровье" будет отведено 187 часов вместо прежних 315.

При этом на изучение государственной обороны планируется выделить на 12 часов меньше, чем раньше, а для достижения результата "Развитие личности, ощущающей свою принадлежность к Латвии на основе гражданских ценностей и гражданского сознания" предполагается включить соответствующее содержание в предметы "Общественные науки и история" или "История и социальные науки I".

В форме заочного или дистанционного обучения учебный курс ГО будет реализован в объеме 35 часов, и школьники освоят теоретическое содержание курса.

С учетом планируемого введения обучения ГО, например, в 10-х и 11-х классах, VISC прогнозирует, что образовательные учреждения получат возможность предлагать более гибкие решения, направленные на здоровый образ жизни детей.