Археологи нашли 24 захоронения людей в Зилакалнсе

Рядом с погребениями были найдены монеты, фибулы и гробовые гвозди. Сделан вывод, что захоронение было совершено в соответствии с христианскими традициями.

Сначала тракторной техникой снимается верхний слой земли. По мере обнаружения археологических свидетельств археологи продолжают работать вручную, тщательно раскапывая, очищая и документируя каждую находку. Человеческие кости передаются антропологу, который изучает возраст, пол и рост погребенных, а также различные заболевания и патологии.

Планируется, что работа археологов продолжится в июле. Будет расширена площадь исследовательского района. После этого можно будет демонтировать существующую башню и начать строительство новой смотровой башни.

Самоуправление Валмиерского края, реализуя проект Фонда сплочения «Снижение антропогенной нагрузки и внедрение комплексных мер управления в природном заповеднике Zilaiskalns, проводит археологические исследования в культурном памятнике государственного значения.

Проект предусматривает демонтаж существующей пожарной наблюдательной вышки и строительство общедоступной наблюдательной вышки. Также планируется благоустройство территории для снижения антропогенной нагрузки и создание оздоровительного маршрута, а также обустройство троп в заповеднике.

В рамках проекта также проводились мероприятия по охране и улучшению среды обитания - по сохранению склоновых и овражных лесов, бореальных лесов. Реализация проекта запланирована до 31 мая 2024 года.