Видео ⟩ В Запорожье в смытой взрывом на ГЭС прибрежной полосе обнаружена древняя находка

В Запорожье во время обследования прибрежной полосы, смытой взрывом на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), была обнаружена дубовая лодка. Ее возраст может превышать 1000 лет, сообщает "Укринформ".
Лодка найдена на ранее затопленной части берега, и она находится в очень плохом состоянии. Ее возраст может составлять примерно 1000 лет, однако более точный возраст станет известен после радиоуглеродного анализа.
Лодку по частям перевезли в ангар для реставрации. Теперь для того, чтобы она стала музейным экспонатом, ей необходима срочная консервация в особой химической жидкости и дальнейшая реставрация.
У Запоріжжі під час обстеження обмілілої внаслідок підриву Каховської ГЕС берегової зони виявили дубовий човен. Вік човна може сягати більше 1000 років.— Ukrinform (@UKRINFORM) June 30, 2023
📷 Дмитро Смольєнко, Укрінформ pic.twitter.com/Rq7hcGgC4c
Найденная лодка сделана из цельного дуба. Ее длина составляет 6,8 метра, а ширина - около полуметра.
На лодке нарисованы символы, однако что они означают, пока неизвестно.
После подрыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Днепре начал резко падать. Сотрудники национального заповедника Хортица ежедневно проводят мониторинг береговой линии, чтобы идентифицировать исторические и археологические памятники, которые находились на затопленных территориях.
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