Видео ⟩ В Запорожье в смытой взрывом на ГЭС прибрежной полосе обнаружена древняя находка

Лодка найдена на ранее затопленной части берега, и она находится в очень плохом состоянии. Ее возраст может составлять примерно 1000 лет, однако более точный возраст станет известен после радиоуглеродного анализа.

Лодку по частям перевезли в ангар для реставрации. Теперь для того, чтобы она стала музейным экспонатом, ей необходима срочная консервация в особой химической жидкости и дальнейшая реставрация.

У Запоріжжі під час обстеження обмілілої внаслідок підриву Каховської ГЕС берегової зони виявили дубовий човен. Вік човна може сягати більше 1000 років.



📷 Дмитро Смольєнко, Укрінформ pic.twitter.com/Rq7hcGgC4c — Ukrinform (@UKRINFORM) June 30, 2023

Найденная лодка сделана из цельного дуба. Ее длина составляет 6,8 метра, а ширина - около полуметра.

На лодке нарисованы символы, однако что они означают, пока неизвестно.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Днепре начал резко падать. Сотрудники национального заповедника Хортица ежедневно проводят мониторинг береговой линии, чтобы идентифицировать исторические и археологические памятники, которые находились на затопленных территориях.