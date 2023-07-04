Чего боится Мартиньш Стакис? 10 вопросов экс-мэру Риги

Вчера Мартиньш Стакис объявил об уходе с поста мэра Риги, а сегодня бывший градоначальник отмечает своё 44-летие. Чего боится Мартиньш Стакис и кто был для него примером для подражания? RUS TVNET запускает рубрику с лаконичным названием "10 вопросов".
RUS TVNET попросил Мартиньша Стакиса закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Лучший подарок на день рождения... - это хорошая вечеринка с семьёй и друзьями.
2. Для меня всегда примером для подражания был... Барак Обама.
3. Я поздно... вступил в Земессардзе. Это нужно было сделать, когда мне было 18 лет.
4. Риге не хватает... лёгкости и беззаботности.
5. В последний раз я громко смеялся... читая дурацкие комментарии в соцсетях.
6. Больше всего я не люблю... когда люди опаздывают.
7. Я боюсь... потерять репутацию.
8. Самое первое воспоминание из детства... - это детский сад в Даугавпилсе, где мы с братом заразились ветрянкой. Это моё единственное воспоминание из детсада.
9. Я не умею... вести себя как политик.
10. Быть мэром - это... лучшая и одновременно самая одинокая работа в мире.
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