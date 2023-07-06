Фото ⟩ У берегов Эстонии из остова затонувшего более сотни лет назад крейсера идет утечка топлива

"Утечка небольшая и медленная, поэтому топливо, достигающее поверхности, разрушается и рассеивается волнами и солнечным светом. На поверхности видны только тонкие следы разлившегося мазута", - пояснил советник отдела морской среды Министерства климата Каспар Андерсон.

"Это утечка не такого рода, которую можно было бы обнаружить ранее при спутниковом или воздушном наблюдении", - добавил он.

Утечка. Фото: Kliimaministeerium

По словам Андерсона, на борту крейсера Cassandra максимум могла быть тысяча тонн мазута: "Предположительно, на борту корабля было порядка 780 тонн топлива, часть которого попала в море в момент затопления. Учитывая целостность и состояние остова, скорее всего, большая часть топлива останется на борту крейсера".

Всего в эстонских водах обнаружено 54 опасных для окружающей среды остова затонувших кораблей. Более подробно изучена экологическая опасность 13 затонувших судов, еще несколько планируется изучить в ближайшее время. Откачка топлива из затонувших кораблей сама по себе является очень дорогостоящим и рискованным предприятием, которое проводится только тогда, когда ситуация может стать опасной для людей или окружающей среды.

Фото: Kliimaministeerium

За состоянием обломков крейсера Cassandra установлено наблюдение, чтобы определить, увеличится или уменьшится утечка со временем. Министерство климата также планирует инициировать проект межведомственного сотрудничества, чтобы начать подготовку к откачке топлива из затонувшего корабля.