Как на самом деле работает теория шести рукопожатий?

Наверняка вы слышали о теории шести рукопожатий (или "шести степеней разделения" - six degrees of separation), согласно которой все люди связаны друг с другом не более чем через пять уровней общих знакомых (и, соответственно, шесть уровней связей). Теперь и математики объяснили, как она работает!